Championnat haitien de football professionnel 2017: Serie d’ouverture/Journee 14. Dernière ligne droite pour les aspirants au titre

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

Le Racing FG a profité de ses deux matchs en retard pour prendre seul la tête du classement de la série d’ouverture du championnat haïtien de football dit professionnel après 13 journées. Une opération qui refoule l’AS Sud-Est à la 5e place tout en étant dans l’obligation d’aller chercher des points difficiles sur la pelouse du FICA lors de la 14e journée. L’enjeu de chaque rencontre en fait une véritable finale pour les aspirants au titre lors des deux prochaines journées mais aussi des cours de rattrapage pour ceux qui veulent éviter la relégation. Emotions ! .

Le Racing FC en play-offs

Stevenson Guillaume absent pour cause de suspension, c’est Odiles Jean Junior qui s’est chargé d’inscrire l’unique but du Racing FG face au Tempête FC sur penalty ce jeudi pour propulser la formation de Guilliano en play-offs de la série d’ouverture. Le Tempête avait pourtant misé sur cette rencontre en retard comptant pour la 12e journée de la série d’ouverture de la compétition pour revenir dans la course au titre, mais le vainqueur de la série d’ouverture 2016 ne l’a pas entendu de cette oreille. Après une première période sans but, les représentants de la formation de la «terre salée » ont eu gain de cause grâce à un penalty transformé par Odiles Jean Junior pour ouvrir le score. Mené 0-1 le Tempête aura tout tenté pour revenir dans la partie sans y parvenir. Du coup le Racing FC prend la tête du classement avec 25 points et se qualifie mathématiquement pour les plays-offs. Il devance le Real Hope d’une unité et l’AS Mirebalais de 2 unités. Le FICA 22 occupe désormais la 4e place devant l’AS Sud-Est qu’il accueille lors de la 14e journée dans une rencontre dont l’enjeu est de taille pour les deux concurrents.

FICA s’est replacé

Mercredi, Kedjhon Colas n’avait mis que 10 minutes pour trouver la faille dans la défense du Racing Club Haïtien mercredi soir et cela a suffi. Le FICA s’est imposé 1-0 à l’issue d’un match difficile où le portier du Racing Club Haïtien et l’entraîneur Wilfrid Montilas ont été expulsés dès la 15e minute de la partie. Bertho, le portier du Racing Club Haïtien, aurait couru après l’arbitre pour lui signaler que son assistant a signalé une position avancée dont il n’a pas tenu compte. Mais l’arbitre se serait retourné brusquement et le portier l’aurait heurté par inadvertance. L’arbitre par contre aurait interprété cette collision comme une agression et l’aurait expulsé purement et simplement. Ce serait la même situation pour l’entraineur, qui dit avoir seulement dit « Il faut considérer un match de football comme un match et cesser de favoriser les équipes qui jouent à domicile pour ne pas fausser les résultats » et cela lui a valu une expulsion. À 10 contre 11 le Racing Club Haïtien concède un premier revers depuis l’arrivée de Wilfrid Montilas à son chevet dans cette rencontre en retard comptant pour la 11e journée. Il faut souligner que le FICA menait 3-1 à la mi-temps de ce match qui avait été interrompu à cause des averses qui avaient rendu le terrain du parc Saint-Victor impraticable il y a bientôt trois semaines.

AS Sud-Est contraint à l’exploit sur la pelouse du FICA

C’est un FICA requinqué et plus que jamais en course à sa propre succession qui accueillera l’Association Sportive du Sud-Est dimanche au parc Saint-Victor. Un déplacement compliqué pour le promu qui doit ramener des points de son déplacement pour conserver ses chances de disputer les play-offs. Mue depuis trois journées, la ligne offensive de l’AS Sud-Est comptera sur un Monuma Constant Jr inspiré pour mettre en orbite Gommier et consorts. Une ambition dont Wilguens Aristilde, Kedjhon Colas et compagnie n’entendent pas permettre la concrétisation.

Bernadin Almonor a marqué contre l’éternel ennemi

Natif du Cap-Haïtien et ancien joueur du FICA, le meilleur buteur de la compétition, Bernadin Almonor, défiera dimanche la Juventus des Cayes, les dernières chances de son équipe de disputer les play-offs de la série d’ouverture. Tâche compliquée pour la formation promue en 2015 puisqu’avec 17 pts, les Cayens ne sont plus maitres de leur destin même s’ils parvenaient à gagner leurs deux dernières rencontres. Mais voilà, contre la pire défense de la compétition, Bernadin almonor voudra lui aussi s’assurer …………….….lire la suite sur lenouvelliste.com