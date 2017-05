Les titres de l’actualité du vendredi 26 mai 2017 sur Radio Vision 2000

Des patrons d’entreprises du secteur textile passent à l’offensive…. Ils ont procédé, ce vendredi, à la révocation d’une quarantaine d’employés. Des responsables de syndicats et employés révoqués annoncent la poursuite de la mobilisation jusqu’à que leurs revendications soient satisfaites.

Le président Jovenel Moise a pris part, ce vendredi, à la pose de la première pierre des travaux d’agrandissement de la zone franche au port Lafiteau, à Cabaret. L’occasion pour le chef de l’Etat de rappeler le rôle O combien important du secteur privé dans la création d’emploi dans le pays.

Jovenel Moise en a profité pour solliciter l’accompagnement de la société civile afin de permettre au pays d’emprunter la voie du développement.

Le Directeur général de L’ONA, Chesnel Pierre a honoré, ce vendredi, 1.500 femmes en prélude à la fête des mères. Ces femmes, des pensionnaires et employées de l’institution, ont reçu des plaques d’honneur, des kits alimentaires et des bons d’achat.

Cette activité a été également l’occasion pour le DG de l’Institution de lancer un programme baptisé « ONAFANM » visant notamment à accorder des prêts aux femmes entrepreneures et à des artisanes n’ayant pas accès aux prêts bancaires classiques. ll en a profité pour demander à tous ceux qui ont des dettes envers l’institution de s’acquitter, au plus vite, de leurs obligations envers elle.

Début, ce vendredi, du processus de remise de certificats aux ASEC, CASEC et Délégués de ville. Plusieurs élus locaux se sont présentés au BED de l’Ouest 1 en vue de retirer leurs documents.

Le vice-président du CEP, Maitre Carlos Hercule a informé que toutes les dispositions sont prises pour organiser les élections indirectes. Ces joutes qui, selon lui, devraient se tenir dans les 15 jours suivant l’installation des élus locaux.

Les examens officiels de la 9e A année fondamentale et des ENI auront lieu du 3 au 7 Juillet prochain, rappelle le Directeur du bureau national des examens d’Etat Renand Michel. Il souligne que les épreuves du BAC se tiendront du 10 au 13 juillet alors qu’une session spéciale sera organisé pour les recalés du 21 au 24 Aout.