Haïti – Choléra : L’ONU veut transférer 40 millions de dollars pour aider Haïti

Source S/ HaïtiLibre

Selon un rapport publié mardi, les Nations Unies proposent que 40,5 millions de dollars du budget non dépensé de la mission de maintien de la Paix des Nations Unies (Minustah) pour 2015-2016 soit transférer dans le fonds destiné à la lutte contre le choléra en Haïti.



Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a présenté cette proposition à l’Assemblée générale des Nations Unies pour remédier au déficit majeur du fonds fiduciaire de 400 millions de dollars http://www.haitilibre.com/article-20204-haiti-cholera-echec-du-financement-du-fonds-de-400-millions-de-l-onu.html nécessaires pour aider Haïti à se remettre de l’épidémie.



Rappelons que jusqu’à présent seulement 7 pays ont contribué à ce fonds de 400 millions lancé en décembre 2016 par l’ancien Secrétaire Ban Ki-moon et qui s’avère jusqu’à présent un véritable échec : le Chili, la France, l’Inde, le Liechtenstein, la Corée du Sud, le Sri Lanka et la Grande-Bretagne, pour un total de 2,67 millions de dollars, ainsi que 15,901 dollars de la Fondation de l’ONU.



De plus, hors fonds fiduciaire, le Canada a contribué à hauteur………………..lire la suite sur haitilibre.com