Haïti – Actualité : Zapping…

Sous-traitance : 4 jours de manifestations annoncés :

Les syndicats ouvriers annoncent quatre nouvelles journées de manifestations, pour continuer de réclamer un ajustement du salaire minimum journalier à 800 gourdes : vendredi 26, lundi 29, mardi 30 mai et jeudi 1er juin 2017.

PNH : Coup de filet aux Gonaïves

La Police Nationale d’Haïti (PNH) a procédé à l’arrestation aux Gonaïves de 4 individus dont deux évadés Jean Milton (40 ans), et Charles Esaïe (23 ans), qui avaient été condamnés pour viol et vol de motocyclettes alors que les 2 autres individus seraient impliqués dans des actes de banditisme au Parc Vincent. Un pistolet de calibre 22 et des cartouches ont été retrouvés en leur possession.

FLASH : Concert gratuit au Kiosque Jeanty :

Vendredi 26 mai à19h00 au Kiosque Jeanty, place du Champs de Mars, un Concert public et gratuit organisé par Couleurs Tropicales mettra à l’honneur la scène musicale haïtienne, avec notamment la participation de BIC, Darline Desca, Lakou Mizik, Mister Zomo, Princess Eud, Rock Fam, Shabba, Tamara Suffren, Top Alderman, Yizra’El, Zatrap, Zikos… Chaque artiste interprète un titre avant de s’entretenir avec Claudy Siar. Diffusion sur RFI du lundi 29 mai au vendredi 2 juin à 16h10 (heure de Port-au-Prince).

L’Exécutif satisfait de la prorogation du TPS :

L'Exécutif se dit satisfait de la décision de l'Administration Trump de proroger de 6 mois le Programme de Statut de Protection Temporaire (TPS) en faveur de près de 60,000 haïtiens a déclaré Tamara Orion, Porte-parole de la présidence, tout en insistant sur la nécessité