Haïti-RD : Colloque binational sur le Droit à l’Identité et à la Nationalité en Haïti et en Rép. Dom. à Belladère

Source Wilner Jean Louis | hpnhaiti.com

En partenariat avec des organisations partenaires dominicaines dont MOSCTHA, CCDH et MUDHA, le GARR organise à Belladère (Centre d’Haïti) les 25 et 26 mai 2017 un colloque binational autour du thème « Le Droit à l’Identité et à la Nationalité en Haïti et en République Dominicaine, à la lumière des Droits de l’Homme».