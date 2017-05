Haïti – Météo: Une saison des ouragans au-dessus de la normale est probable…

Source SL/ HaïtiLibre

Les prévisionnistes du Centre de prévision climatique NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) disent que l’Atlantique pourrait connaître une autre saison d’ouragan au-dessus de la normale cette année.

Pour la prochaine saison des ouragans de l’Atlantique (1er juin au 30 novembre), les prévisionnistes prévoient 45 % de probabilité pour une saison supérieure à la normale, 35 % pour une saison presque normale et seulement 20% pour une saison normale.

Les prévisionnistes prévoient une probabilité de 70 % de 11 à 17 tempêtes nommées (vents de 39 mph ou plus), dont 5 à 9 pourraient devenir des ouragans (vents de 74 mph ou plus), y compris 2 à 4 ouragans majeurs (catégorie 3, 4 ou 5; vents de 111 mph ou plus). Une saison moyenne produit 12 tempêtes nommées dont six deviennent des ouragans, y compris trois ouragans majeurs.

Ces chiffres comprennent la tempête tropicale Arlene, une rare tempête de pré-saison qui s’est formée sur l’Atlantique Est en avril dernier

« Les perspectives reflètent notre attente d’un faible ou inexistant El Nino, des températures de surface de la mer presque égales ou supérieures à l’océan Atlantique tropicale et de la mer des Caraïbes, et un cisaillement vertical du vent moyen ou plus faible que la moyenne dans cette même région » a déclaré Gerry Bell, Ph.D., prévisionniste saisonnier des ouragans au Centre de prévision climatique de la NOAA.

De forts El Ninos et le cisaillement du vent suppriment généralement le développement des ouragans de l’Atlantique, donc la prévision ………………..lire la suite sur haitilibre.com