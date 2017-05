La croissance de l’économie dominicaine a atteint 5.2% au premier trimestre de 2017

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

La Banque Centrale de la République Dominicaine (BCRD) a rendu public un rapport préliminaire sur les récents développements économiques en République Dominicaine pour le premier trimestre de 2017 (janv-mars). Les résultats ont indiqué une croissance de 5.2% du produit intérieur brut pour cette période par rapport à la même période 2016, ce qui reste consistent avec les prévisions des autorités économiques dominicaines et des organismes internationaux.

Selon les experts de la Banque centrale dominicaine, cette performance enregistrée au cours du premier trimestre de l’exercice est expliquée principalement par l’évolution positive des activités de l’intermédiation financière qui ont crû de 8.5%, le secteur agricole 7.5%, la construction 7.2%, hôtels, bars et restaurent 6.%, la manufacture locale 5.1% et le commerce 5%.

Les données de la Banque centrale dominicaine ont montré que le comportement du crédit dans le système financier dominicain a joué un rôle important dans la progression des activités économiques dans le pays. En effet, le portefeuille de crédit a atteint plus de 950 milliards de pesos dominicains au mois de mars 2017, soit une croissance annuelle de 9.7%. De ce porte-feuille, il faut dire que le crédit canalisé vers le secteur privé dominicain a augmenté de plus de 92 milliards de pesos, soit une croissance 11.6%. Le crédit est réparti dans plusieurs branches d’activités économiques notamment Hôtels et Restaurent (22.3%), Commerce (8.5%), construction (7%), la consommation (15.3%) et l’acquisition immobilière (11%).

D’un autre côté, toujours selon les données fournies par la BCRD, la bonne performance du secteur agricole dominicain a été supportée, entre autres, surtout à la croissance du crédit accordé par la Banque Agricole de la République Dominicaine, un niveau de crédit agricole qui atteint 4.6 milliards de pesos en 2017 contre 3.22 milliards en 2016, soit une croissance d’environ 43%.

Des chiffres qui montrent que l’économie dominicaine bouge assez bien et que la qualité de la gouvernance en terre voisine et les politiques publiques stratégiques mises en place par les autorités dominicaines continuent de faire de cette économie l’une des plus dynamiques dans la région, pendant que nous autres en Haïti nous ne sommes pas encore sur la bonne voie, malgré une certaine velléité au niveau de certains secteurs, notamment les autorités monétaires, pour aider à redynamiser la croissance à travers des programmes incitatifs dans plusieurs secteurs comme l’agriculture, le tourisme, les zones franches et la construction.