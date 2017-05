Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

AVIS Sunrise Airways : Modification des vols :

La compagnie haïtienne Sunrise Airways informe que la route PAP-JBQ-PAP est modifié. Les vols à partir du 1er juin seront effectués comme suit :

S6216 PAP-JBQ 07:00-07:45 Jours : 1,2,3,4,5,6

S6217 JBQ-PAP 08:15-09:00 Jours : 1,2,3,4,5,6

S62216 PAP-JBQ 16:00-16:45 Jours : 1,2,3,4,5,7

S62217 JBQ-PAP 17:15-18:00 Jours : 1,2,3,4,5,7

JBQ : Aéroport international Dr. Joaquin Balaguer (Santo-Domingo) République Dominicaine

Mots de sympathie de Moïse :

Suite à l’attentat suicide de Manchester (Londres), lundi 22 mai lors d’un concert, qui a fait au moins 22 morts et 59 blessées, le Président Jovenel Moïse a déclaré « J’adresse au peuple britannique toute la compassion d’Haïti et une pensée particulière pour les victimes et leurs familles ».

TPS : « un échec mais aussi une petite victoire » :

Pour Paul Altidor, l’Ambassadeur d’Haïti à Washington, l’extension du TPS pour 6 mois « […] est un échec mais aussi une petite victoire […] Ce renouvellement est nettement en dessous de ce qu’avait souhaité le gouvernement haïtien » précisant toutefois que cette décision ouvre aussi la voie à d’autres discussions.

Les ouvriers de retour en usine, ne travaillent pas… :

Les ouvriers de la sous-traitance étaient mobilisés une fois de plus ce mardi, à Port-au-Prince, pour réclamer un ajustement du salaire minimum journalier à 800 gourdes. Les ouvriers protestataires se sont présentés dans les manufactures mais ont refusé de travailler. Une forme de protestation conforme aux droits du travail, ont-ils indiqué… Rudy Hériveaux, Directeur Général du Ministère des Affaires Sociales et du Travail a déclaré sur une radio de la capitale « Aucun désordre ne sera accepté sous aucune forme, » invitant les ouvriers à prendre le chemin du dialogue au lieu de prendre……………………...lire la suite sur haitilibre.com