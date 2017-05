Journée de sensibilisation sur les soins palliatifs ce 26 mai

Source metropolehaiti.com

L’Unité Douleur de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH) et Douleurs Sans Frontières (DSF) invitent à la Journée de Sensibilisation aux Soins Palliatifs le 26 Mai 2017 de 8h30 à 17h00 à l’Hôtel Le Plaza.

Cette journée de sensibilisation à destination des soignants et des acteurs du domaine de la santé a pour vocation de susciter l’engagement du plus grand nombre au développement des soins palliatifs en Haïti. Les personnes sensibles à cette problématique pourront, avec les médecins de l’UD de l’HUEH et DSF, constituer une commission de travail œuvrant à l’élaboration d’un plan d’action pour inscrire les soins palliatifs et la prise en charge digne des patients en fin de vie dans la politique publique de santé de l’Etat haïtien.

Suite à la résolution WHA67.19 adoptée lors de la soixante-septième assemblée mondiale de la santé, le 24 mai 2014, qui recommande à tous les états membres et à l’OMS d’améliorer l’accès aux soins palliatifs en tant qu’élément essentiel des systèmes de santé, en mettant l’accent sur les soins primaires, communautaires et à domicile.

Organiser la prise en charge palliative de la maladie et de la fin de vie en Haïti est un des axes de développement des soins à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH) où une clinique d’évaluation et de prise en charge de la douleur s’est développée depuis 5 ans.

A cause de la méconnaissance en matière de soins palliatifs et de la réticence qu’ils suscitent, nous, l’Unité Douleur (UD) de l’HUEH et DSF, pensons essentiel de réaliser une journée de sensibilisation aux soins palliatifs où, par le biais de témoignages et d’expériences nous comptons combattre les préjugés et les idées reçues et montrer l’étendue des manques et des besoins (cadre légal, éthique, formation, médicaments, etc.) tout en essayant de répondre aux attentes des professionnels de santé et de la population en général en matière de soins palliatifs.

Des formations sur les soins palliatifs et la prise en charge de la fin de vie ont déjà été réalisées par les médecins de l'Unité Douleur dans des structures hospitalières et universitaires : Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti, Hôpital Universitaire La Paix, Faculté de Médecine et de Pharmacie de l'Université d'Etat d'Haïti, écoles d'infirmières, etc. Deux conférences-débats ont également été organisées autour