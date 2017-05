Les titres de l’actualité du mercredi 24 mai 2017 sur Radio Vision 2000

La cause du décès de l’ex-président René Préval finalement établie. « L’ancien chef d’Etat est mort d’une détresse respiratoire provoquée par une broncho-pneumopathie chronique obstructive, la maladie dont souffrait M. Préval », selon le Directeur de l’Institut Médico-légal, le Docteur Jean Armel Demorcy. Il a présenté, ce mercredi, les résultats de l’autopsie du cadavre de celui qui a dirigé le pays à deux reprises, laquelle autopsie a été effectué aux Etats-Unis d’Amérique.

Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maitre Ocnam Clamé Daméus a donc décidé de classer ce dossier sans suite. L’ancien président René Préval est décédé le 3 Mars dernier.

Important coup de filet de la police des Gonaïves. 4 individus dont deux évadés de prison ont été arrêtés. Il s’agit de Jean Milton, 40 ans, et Charles Esaïe, 23 ans, qui ont été condamnés pour Viol et vol de motocyclettes alors que les 2 autres seraient impliqués dans des actes de banditisme à parc Vincent. Un pistolet de calibre 22 et des cartouches ont été retrouvés en leur possession.

Aucun mouvement de protestation n’a été enregistré, ce mercredi, à la SONAPI. Cependant plusieurs entreprises sont restées avec leurs portes fermées. D’autres ont pu reprendre timidement leurs activités, pour le plus grand bonheur de certains responsables.

Entretemps, le Ministre des affaires sociales et du travail annonce la poursuite des discussions avec les acteurs concernés afin de trouver une solution concernant le dossier du salaire minimum. Roosevelt Bellevue souligne que l’Exécutif ne peut, à lui seul, résoudre ce problème

Le titulaire du MAST informe que le gouvernement va accorder aux ouvriers des avantages sociaux afin d’améliorer leurs conditions d’existence évoquant une assistance dans les domaines du transport et de la nourriture ainsi que l’octroi de cartes d’assurance santé.

Des tonnes de riz avarié ont été découvertes, ce mercredi, sur un terrain privé à Truitier dans la commune de Tabarre. Ce riz provenait de la douane, confirme la mairesse principale, Nice Simon

Des habitants de la commune s’en sont donnés à cœur joie. Ils se sont emparés d’une bonne partie de ce produit. Entretemps le secrétaire d’Etat à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr qui dit ignorer la provenance de ce riz demande à la population de ne pas le consommer.

Vers la résolution de la crise qui ronge le système éducatif……. Le Ministre de l’Education Nationale informe que les 2 mille 700 enseignants ayant leur lettre de nomination vont commencer à recevoir leur dû alors que des virements bancaires sont effectués mardi sur les comptes des écoles affiliées au PSUGO notamment dans les départements de l’Artibonite et du Sud.