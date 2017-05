Haïti – Genève : L’ex-Président Michel Martelly, panéliste invité à la CEE-ONU

Source HL/ HaïtiLibre

Mardi au Palais des Nations Unies à Genève (Suisse), dans le cadre de la session du Comité sur l’innovation, la compétitivité et les partenariats public-privé de la CEE-ONU (23 au 25 mai), l’ex-Président Michel J. Martelly était l’un des intervenants invités sur le panel traitant des Partenariats Public-Privé, aux côtés d’Amir Dossal, le Fondateur du « Global Partnerships Forum » et de Jessica Faieta, Directrice du Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Intervention de Michel Martelly :

« Mon inclusion sur ce panel aux côtés de membres respectés est un honneur absolu.

Votre implication dans cette entreprise renvoie à mon espoir personnel de voir une région plus durable et plus équitable grâce à la collaboration.

Un aspect pertinent de la réunion d’aujourd’hui est de démontrer comment les Partenariats Public-Privé (PPP) servent d’outils pour atteindre nos objectifs de développement durable.

L’espoir de vivre un Haïti socialement, écologiquement et économiquement viable est celui que j’ai apprécié tout au long de ma présidence et plus encore maintenant.

Le fait que l’objectif initial de développement durable vise la fin de la pauvreté n’est pas accidentel, la pauvreté est l’obstacle ultime à tous les aspects de la durabilité. Dans un pays, comme Haïti, les obstacles posés par la pauvreté ne sont pas hypothétiques, la pauvreté bloque l’accès aux besoins fondamentaux, comme l’éducation, la nutrition et la santé pour n’en citer que quelques-uns.

En tant qu’ancien Président, j’ai toujours mis tous mes meilleurs efforts pour tenter d’éradiquer la pauvreté et je préconisais que l’on mette l’accent sur l’obtention d’une durabilité globale pour Haïti.

Mes co-panélistes, je suis certain que nos intentions n’ont pas varié de manière significative et par conséquent, vous aussi pouvez attester que la bonne foi seule ne suffit pas.

L'identification et l'obtention des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs nécessitent un État stratégique, capable d'exercer efficacement ses fonctions publiques. Un État capable de promettre