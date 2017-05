Haïti – AVIS : Avertissement aux voyageurs américains à destination d’Haïti

Source HL/ HaïtiLibre

« Dernière mise à jour le 22 mai 2017. Le Département d’État avertit les citoyens des États-Unis d’examiner attentivement les risques de déplacement en Haïti en raison de son environnement de sécurité actuel et le manque de moyens médicaux et de réponses adéquates, en particulier dans les régions de Pétion-ville et les départements de la péninsule du Sud affectées par l’ouragan Matthew en octobre dernier. Cet avertissement remplace l’avertissement de voyage daté du 4 novembre 2016.

Les taux d’enlèvement, de meurtre et de viol ont augmenté en 2016. Bien qu’il n’y ait aucune indication que les citoyens américains sont spécifiquement ciblés, l’enlèvement contre rançon peut concerné n’importe qui en Haïti, en particulier les résidents de longue durée.

Les vols armés et les agressions violentes signalés par des citoyens américains ont augmenté ces dernières années. Ne partagez pas de plans de voyage spécifiques avec des étrangers. Soyez conscient que les voyageurs nouvellement arrivés sont ciblés. Prévoyez que votre hôte ou votre organisation vous rencontre à l’aéroport à l’arrivée ou pré-arrangez un transfert aéroport vers l’hôtel.

Soyez prudent lorsque vous visitez des banques et des guichets automatiques, souvent ciblés par des criminels. Moins d’incidents de criminalité sont signalés à l’extérieur de Port-au-Prince, mais la capacité des autorités haïtiennes à répondre aux urgences est limitée et dans certaines régions, inexistantes.

[…] Il est recommandé aux employés de l’Ambassade américaine de ne pas marcher dans les quartiers de la ville, y compris à Pétion-ville. Visitez uniquement les établissements avec des places de stationnement sécurisées. Le personnel de l’Ambassade des États-Unis reçoit……………………lire la suite sur haitilibre.com