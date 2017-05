Paul Altidor relativement satisfait du TPS

Source LLM / radio Métropole Haïti

L’ambassadeur d’Haïti à Washington, Paul Altidor, est relativement satisfait de la prorogation du TPS pour les migrants haïtiens. Les 58 000 compatriotes bénéficiant de ce statut pourront résider aux Etats Unis jusqu’en janvier 2018.

Le diplomate haïtien révèle avoir réalisé de nombreuses consultations avec les autorités américaines afin d’obtenir une prorogation du TPS. L’extension offre aux autorités haïtiennes la possibilité d’engager des discussions avec les responsables de l’administration américaine pour obtenir une rallonge au delà de 6 mois, a laissé entendre M. Altidor.

Il indique avoir eu des rencontres formelles et informelles avec notamment le Département d’Etat, le département de Homeland Security et la Maison Blanche. Le chef de la représentation diplomatique d’Haïti affirme avoir eu plusieurs réunions afin d’obtenir le ralliement de plusieurs législateurs américains à la cause haïtienne.

M. Altidor est pressé de revenir à la table de négociation………………....lire la suite sur metropolehaiti.com