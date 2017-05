Des législateurs américains insatisfaits du TPS

Source LLM / radio Métropole Haïti

Plusieurs législateurs américains sont insatisfaits de la prorogation pour seulement 6 mois du Temporary Protected Status pour les migrants haïtiens.

Pour la Congressiste Yvette D. Clarke il s’agit d’une extension inadéquate de ce Programme. « Je suis profondément déçu par le refus du Department of Homeland Security (DHS) de fournir une extension complète de 18 mois de ‘Temporary Protected Status (TPS)’ pour les ressortissants haïtiens vivant aux États-Unis. Une coalition bipartite au Congrès, ainsi que des militants des droits de l’homme et des membres éminents de la communauté internationale, s’était réunie pour soutenir une extension complète, précise t-elle dans un communiqué.

Elle estime que le TPS constitue une assistance précieuse pour Haïti. La situation en Haïti demeure précaire. Le rétablissement du pays, suite au séisme en 2010 a été gravement gênée par une épidémie de choléra et les destructions massives de l’ouragan Matthew, en octobre 2016, le plus dévastateur à avoir atteint Haïti en un demi-siècle. Le TPS fourni un soutien précieux pour le rétablissement, permettant aux ressortissants haïtiens d’ici, d’envoyer des fonds à leurs proches en Haïti. Ces envois de fonds sont essentiels à la reprise et à l’ensemble du budget du Gouvernement d’Haïti. En outre, obliger près de 60,000 personnes à retourner en Haïti imposerait un énorme fardeau aux maigres services sociaux et infrastructures disponibles localement, insiste la congressiste.

Elle se dit préoccupé par les récentes caractérisations inexactes, injustifiées et sans fondement des ressortissants haïtiens par l'administration Trump. Cette décision a été fondée sur des facteurs autres que les conditions en Haïti, le seul facteur qui aurait dû être considéré légalement, dit-elle invitant le Departement de Homeland Security à réexaminer