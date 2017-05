Championnat national de club de volley-ball: 14e edition Tigresses reprend son trône, Magic détrône Banzaï

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

Les Tigresses ont battu Magic en finale pour remporter, en catégorie féminine, l’édition 2017 du marathon national des clubs de volleyball, plus connu sous le nom de championnat national des clubs de volleyball. Emmanuel Mabou n’a pas suffi pour pallier l’absences des frères VIlmont (Edson et Kempes) et Magic a battu Banzaï en finale (3 sets à 1) pour s’imposer en catégorie masculine et succéder à sa victime au palmarès de cette compétition.

En battant Magic par 3 sets à 0 en finale, Tigresses a, une nouvelle fois, privé Magic de ce titre de champion national des clubs de volleyball féminin derrière lequel le club « orange et noir » court maintenant depuis la création de cette compétition en 2002. (Magic était finaliste contre Abeilles). Ayant échoué en 1/2 finale en 2006 à Ouanaminthe, Magic a, en 2013, grâce à un bon groupe de joueuses (Sylvia Samiento, Carline Pierre, Rachelle Lerentisse, Rose Jallye Salomon, Fabiola Ignace, Esther Joachim, Esther Desrosiers) disputé sa 2e finale dans cette compétition mais avait une nouvelle fois buté contre des Artilleurs intraitables.

Cette saison, c'est une formation de Magic moins armée ne comptant que sur un bon Charissa Alma Joseph comme passeuse, un Esther Joachim encore utile comme attaquante mais encore sur une Elizabeth Larose prometteuse et quelques autres joueuses comme Marie Carmelle Jean Lima, Lumica Sylvain et même du retour de Claudette Pierre après un long arrêt de 9 ans que la formation entraînée par Sylvia Samiento est parvenue à se qualifier pour le marathon national aux dépens du champion sortant, l'UNASMOH. Avec une Charissa Alma Joseph motivée, elles ont fini