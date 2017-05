Éphéméride du jour ….., 23 Mai 1919 // Naissance de Maurice Sixto, conteur et diseur Haïtien de renommée internationale

23 Mai 1919 Naissance de Maurice Sixto, conteur et diseur Haïtien de renommée internationale

De parents originaires de l’île de St Thomas, Maurice Sixto demeure incontestablement le conteur le plus connu et le plus apprécié d’Haïti. Peignant la société haïtienne avec une telle vivacité de couleur, ses tableaux interpellent tout un chacun, et l’on s’y reconnaît tous, peu importe notre place dans l’échelle sociale. Maurice Sixto nous laissé s le 12 mai 1984, à la suite d’un tragique incendie.

Aujourd’hui, 23 Mai 2017

143ème jour de l’année, 21ème semaine de l’année

222jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Journée européenne de l’obésité

La journée européenne de lutte contre l’obésité existe depuis 2010. Elle s’adresse à tous les publics concernés (patients et personnels de santé) et propose comme mot d’ordre 2013 « stop aux diktats ».

Une définition de l’obésité

L’obésité est définie habituellement comme un excès important de poids par augmentation de la masse graisseuse d’un individu.

Selon l’OMS, on peut définir l’obésité d’une personne en fonction de son IMC (indice de masse corporelle) en divisant son poids (exprimé en kg) par sa taille au carré (exprimée en m²).

A titre d’exemple, une personne mesurant 1,80 m et pesant 78 kg aura un IMC de 24.07

Même si l’IMC nécessite d’être ensuite apprécié suivant le sexe et l’âge de l’individu, on pourra tout de même utiliser la grille d’auto-évaluation suivante:

L’obésité concernerait actuellement 1.4 milliard de personnes de plus de 20 ans dans le monde entier et 2.8 millions de personnes atteintes d’obésité en meurent, chaque année.

Il s’agit d’un véritable fléau pour l’OMS, qui n’hésite pas à parler d’épidémie mondiale.

Des moyens de lutte

Les 192 états membres de l’organisation ont adopté, en 2013, une résolution visant à lutter plus efficacement contre les maladies non transmissibles et faire reculer le nombre de décès causés par l’obésité.

Parmi les mesures concrètes proposées, on retrouve l’amélioration de l’étiquetage dit « nutritionnel » sur les aliments issus de l’industrie alimentaire, la diminution de la teneur en sucres dans les boissons non alcoolisées, la réduction drastique des teneurs en sel dans les plats préparés et l’abandon des acides gras utilisés dans l’industrie agroalimentaire.

On évoque aussi la création d’une taxe spéciale sur les produits jugés néfastes pour la santé… et c’est là que le bât blesse car l’alliance internationale des produits alimentaires et des boissons, qui regroupe les multinationales de l’agro-alimentaire (Coca, Pepsi, Mac-Do, Nestlé, …) ne veut pas en entendre parler. Le bras de fer risque d’être plutôt âpre…

L’OMS demande aux états membres d’avancer rapidement. Souhaitons que nous dépasserons bientôt le stade du « voeu pieux »…

Un site à visiter : www.jeo-cnao.fr

http://www.journee-mondiale.com/341/journee-europeenne-de-l-obesite.htm

UN FAIT A RETENIR

1904 Création à Paris de la Fédération internationale de football (FIFA).

La Pensée du Jour

« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l’avenir. »

Jean Jaurès

PRENOM DU JOUR

Saint Didier mais aussi Didière, Dizzi, …

Né à Autun (Saône et Loire), mort à Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain) le 23 mai 607, il fut assassiné sur ordre de la reine Brunehaut. Les Didier sont bons et calmes. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 4.

Aujourd’hui

Mardi 23 Mai 2017 Lune Gibbeuse descendante

Jeudi 25 Mai 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Gémeaux, comprise entre le 20 mai et le 19 juin

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Daan Junior « Manman »

Pour découvrir la musique de Daan Junior « Manman »

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=dPjRCwjqnEY

Plus que quelques jours pour honorer les mamans en Haiti.

Deja, on dit bonne fete à toutes celles qui se sacrifient chaque jour, pour le bien de leur progeniture.

IFH- Aujourd’hui-6HPM

LANCEMENT FESTIVAL NOUVELLES VUES HAÏTI

RENCONTRE

avec Guetty Felin et Richard Sénécal

IFH- Aujourd’hui -7HPM

CINÉ MARDI

CITIZEN OF NOWHERE

De Nicolas-Alexandre Tremblay et Regis Coussot

Dans le cadre du Festival Nouvelles Vues Haïti

IFH- Mercredi 24 mai 2017-5HPM

CONFÉRENCE

LE CINÉMA EN HAÏTI: HISTOIRE, PERSPECTIVE ET ENJEUX

avec Arnold Antonin, Mario Delatour, Paula Hyppolite, Rachèle Magloire, Emmelie Prophète

dans le cadre du Festival Nouvelles Vues Haïti

IFH- Mercredi 24 mai 2017-7HPM

LITTÉRATURE

ACTUALITÉS DE L’ATELIER DU JEUDI SOIR

avec Lyonel Trouillot

IFH- Jeudi 25 mai 2017-7HPM

THÉATRE

SORCIÈRES !

par les Lobeyeurs du LAD

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

23 mai 1707 Naissance de Carl von Linné, naturaliste suédois, il a jeté les bases du système moderne de la nomenclature binomiale.

Il est connu comme le père de la taxinomie moderne et comme l’un des pères de l’écologie moderne.

Il est mort le 10 janvier 1778 à Uppsala.

Le jardin de Linné a été entretenu et peut actuellement être visité à Uppsala.

23 mai 1780 Franklin invente les lunettes à double foyer

Le physicien et homme politique américain Benjamin Franklin qui, à la fois myope et presbyte, en a assez de changer constamment de lunettes, aurait inventé les lunettes à double foyer. Il aurait taillé en deux les verres de ses deux paires de lunettes et assemblé les demi-verres. Le segment de la partie inférieure aurait alors permis de voir de près et le reste du verre, de loin.

23 mai 1848 Naissance d’Otto Lilienthal, un pionnier allemand de l’aéronautique

Otto Lilienthal effectua entre 1891 et 1896 deux mille vols planés attestés depuis une colline artificielle à proximité de Berlin. Ces machines étaient plus proches des deltaplanes pendulaires de notre époque que du planeur de performance.

Ces vols étaient effectués avec des constructions réalisées à partir de nervures de saule et entoilées de coton. Ils pouvaient planer jusqu’à 400 m en se lançant du haut d’une colline haute d’environ 20 mètres. Le contrôle de la machine se faisait par des déplacements du corps comme pour les deltaplanes pendulaires contemporains. Il fit hélas une chute fatale le 9 août 1896 qui lui brisa la colonne vertébrale. Il déclara avant sa mort « des sacrifices doivent être faits », il était sur le point d’adapter un moteur à son planeur.

23 mai 1848 Abolition de l’esclavage en Martinique

Le 23 mai 1848 ces êtres vécurent leur première journée d’hommes et de femmes libres.

La nouvelle que la République abolit l’esclavage (décision du gouvernement provisoire du 4 mars) parvient quelques semaines plus tard dans les colonies américaines et y provoque une profonde émotion. Aussi quand les décrets du 24 avril y parviennent la situation est explosive. Les décrets prévoient deux mois de délai mais les évènements précipitent les décisions.

Le 23 mai, en Martinique, à la suite de désordres liés à la connaissance des décisions parisiennes, les autorités de Saint-Pierre et Fort Royal, abolissent l’esclavage.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

