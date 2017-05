Haïti – Équateur : Moïse se rendra à l’investiture du Président Moreno

Source SL/ HaïtiLibre

Le Président Jovenel Moïse, sera l’un des 14 dignitaires présents à la cérémonie d’investiture du nouveau Président élu de l’Équateur, le socialiste Lenín Moreno, candidat du Parti au pouvoir (Alianza Pais) et dauphin du Chef de l’Etat actuel, Rafael Correa. Le bureau de presse du président Moreno a confirmé que jusqu’à samedi, la venue du Président haïtien est toujours confirmée.



La cérémonie se déroulera mercredi 24 mai à 10h00 a.m., à la session plénière de l’Assemblée Nationale, tandis qu’à 13h00 le nouveau Président Moreno offrira un déjeuner aux Chefs de délégations nationales et internationales.



En plus du Président d’Haïti, d’autres dirigeants de la région ont confirmé leur présence entre autres : Jimmy Morales (Guatemala), Juan Orlando Hernández (Honduras), Óscar Samuel Ortiz, Vice-président (El Salvador) et Luis Guillermo Solís (Costa Rica), le Président Evo Morales Ayma (Bolivie) ; Michelle Bachelet (Chili) ; Mauricio Macri (Argentine) ; Horacio Cartes (Paraguay) ; Pedro Pablo Kuczynski et Juan Manuel Santos (Colombie).



Seront également présent ……………………lire la suite sur haitilibre.com