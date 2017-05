Haïti – Technologie : Nouveau logiciel informatique de gestion des recettes à la DGI

Source HL/ HaïtiLibre

L’entreprise de technologie néo-zélandaise DataTorque a livré son logiciel de gestion des revenus (RMS) pour aider le gouvernement haïtien à améliorer la collecte de ses recettes fiscales.

« Avec 77% des haïtiens vivant au-dessous du seuil de pauvreté, le logiciel RMS est la clé d’une série d’initiatives qui peuvent contribuer à faire une différence significative au potentiel de développement du pays » a déclaré Bill Chatwin, Directeur Général chez DataTorque.

Ce projet de recettes fiscales qui a débuté en février dernier fait partie des réformes du Gouvernement haïtien visant à accroître l’autosuffisance du pays.

« En rendant plus de recettes fiscales à la disposition du gouvernement, RMS lui permet d’investir davantage dans ses citoyens et l’infrastructure comme les écoles et les hôpitaux » a souligné M. Chatwin « Le nouveau système accroît la conformité, la transparence et les recettes en simplifiant et en uniformisant la perception des impôts intérieurs ».

« Bien que nous ayons déjà travaillé avec les gouvernements des Caraïbes, Haïti est notre premier projet francophone, aussi nous nous sommes associés à la société