Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

84% des universitaires haïtiens travaillent à l’étranger :

Fritz Deshommes, le Recteur de l’Université d’État d’Haïti (UEH), a invité les autorités à mettre un terme à la marginalisation des universitaires haïtiens, en ce qui a trait aux grandes décisions qui touchent l’avenir de la Nation, soulignant que 84% des universitaires formés en Haïti, travaillent à l’étranger…

La Chancellerie dominicaines enquête :

La Chancellerie dominicaine enquête sur les raisons pour lesquelles Haïti interdit à nouveau l’entrée sur son territoire de produits en provenance de République Dominicaine. Hugo Beras, le Directeur de la Communication du Ministère a déclaré ne pas avoir reçu de notification de leurs homologues haïtiens pour la mesure, qui a affecté pendant quelques heures le commerce bilatéral entre les deux pays vendredi dernier http://www.haitilibre.com/article-20991-haiti-economie-chaos-et-confusion-sur-le-marche-frontalier-de-dajabon.html

Petit-Goâve : nouveau Commissaire de police :

La commune de Petit-Goâve a un nouveau commissaire de police Patrick Altimé. Il remplace le commissaire Serge Barreau qui est transféré à Cité Soleil.

RD : Assistance consulaire à 2 haïtiens :

La semaine dernière, le Ministre Conseiller Jacques Pierre Matilus, le Consul Carl Edouard St-Rémy, le Vice Consul Jhonson Beauplan et l’agent civique Carlos Rodrigue se sont une fois de plus rendus au Palais de justice de Samaná pour assister à la 7ème audience des compatriotes Andios Simon et Reginald Marux, accusés, depuis septembre 2016 de l’assassinat du citoyen italien Toneatto. Les représentants du Consulat en ont profité pour s’adresser à la population haïtienne présente, pour leur rappeler leurs droits et devoirs sur le territoire hôte.

Vers l’égalité des genres :

