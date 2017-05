Haïti – FLASH : Prolongation du TPS pour 6 mois

Source HL/ HaïtiLibre

John F. Kelly, le secrétaire de la « Homeland Security » a annoncé aujourd’hui sa décision d’étendre, pour six mois supplémentaires, la désignation de « Temporary Protected Status » (TPS) pour Haïti. Cette prorogation prend effet le 23 juillet 2017 jusqu’au 22 janvier 2018.

« Après un examen approfondi des conditions actuelles en Haïti et des conversations avec le gouvernement haïtien, j’ai décidé d’étendre la désignation d’Haïti pour le ‘Temporary Protected Status’ pour une période limitée de six mois, » a déclaré le secrétaire Kelly. « Haïti a fait des progrès à travers plusieurs fronts depuis le tremblement de terre dévastateur en 2010 et je suis fier du rôle joué par les États-Unis pendant cette période pour aider nos amis haitiens. L’économie haïtienne continue de se redresser et de se développer, et 96% des personnes déplacées par le tremblement de terre et vivant dans des camps de personnes déplacées ont quitté ces camps. Encore plus encourageant, plus de 98% de ces camps ont été fermés.

Également une indication du succès d’Haïti à se remettre du tremblement de terre il y a sept ans est le projet du gouvernement haïtien visant à reconstruire la résidence du président haïtien au palais national à Port-au-Prince et le retrait de la Mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti. »

Le secrétaire Kelly a été particulièrement encouragé par les représentations qui lui ont été faites directement par le gouvernement haïtien concernant leur désir d’accueillir le rapatriement sécuritaire des bénéficiaires TPS haïtiens dans un proche avenir. « Cette extension de six mois devrait permettre aux bénéficiaires de TPS haïtiens qui vivent aux États-Unis d’avoir accès à des documents de voyage et à prendre d’autres dispositions nécessaires pour leur départ ultime des États-Unis et devraient également fournir au gouvernement haïtien le temps dont il a besoin pour préparer le rapatriement futur de tous les bénéficiaires actuels du TPS. Nous prévoyons de continuer à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement haïtien, y compris en aidant le gouvernement à fournir proactivement des documents de voyage à ses citoyens. »

Avant l’expiration de cette période de six mois limitée, le Secrétaire Kelly réévaluera la désignation pour Haïti et décidera si la prolongation, la ré-désignation ou la résiliation sont justifiées. Le « Department of Homeland Security » exhorte les bénéficiaires de TPS haïtiens qui n’ont pas d’autre statut d’immigration à utiliser ……………………..lire la suite sur haitilibre.com