Renouvellement du TPS : une décision extrêmement importante pour l’économie haïtienne

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Demain mardi 23 mai 2017 marque une date butoir pour nos compatriotes aux Etats-Unis qui vivent sous le Statut de Protection Temporaire (TPS).

Les pressions montent, des incertitudes, des inquiétudes, tant au niveau de ces 60,000 immigrants haïtiens aux USA, qui détiennent le TPS, qu’au niveau même du gouvernement haïtien qui n’a vraiment pas la capacité de recevoir tous ces immigrants, dans un contexte économique et social difficile, où l’Etat fait face à des difficultés énormes au niveau des finances publiques.

Donc, toute décision en faveur d’un renouvellement du TPS aura des impacts positifs non seulement sur l’économie haïtienne, mais aussi sur la société en général, cette société qui ne dispose même pas assez de ressources pour répondre à ses besoins quotidiens.

Il faut dire que depuis après le tremblement de terre du 12 Janvier 2010, on assiste à une croissance plus poussée des transferts privés de la diaspora vers l’économie, ces transferts qui ont augmenté de 46% durant ces 5 dernières années, passant de 1.6 milliard de dollars en 2012 à 3.5 milliards en 2016.

Donc, nous ne doutons pas une seconde de l’apport significatif de ces 60,000 Haïtiens dans la croissance de ces transferts qui ont atteint 7.4% au deuxième trimestre de l’exercice en cours. Ceci a été favorable à l’augmentation de l’offre de devises dans l’économie. Il ne faut pas oublier non plus combien de ces compatriotes qui se sont lancés dans des activités de construction en Haïti, ce qui est favorable à la dynamisation de ce secteur qui joue un rôle de plus en plus important dans l’économie.

On espère que l’administration de Donald Trump sera consciente des enjeux et de la précarité de l’économie haïtienne en ce moment, en vue de prolonger le statut temporaire de ces 60,000 Haïtiens, ces compatriotes aux USA qui soutiennent valablement non seulement l’économie américaine, mais aussi notre économie et certaines familles haïtiennes qui vivent dans la pauvreté.