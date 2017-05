Haïti – Politique: Moïse annonce des décisions difficiles à venir…

À la veille de ces 100 premiers jours au pouvoir suprême, le Président Moïse qui faisait son bilan à la Télévision Nationale a annoncé qu’il devra encore prendre des décisions impopulaires comme celle de la hausse des prix du carburants, pour sortir le pays d’une situation financière qu’il a qualifiée « d’extrêmement difficile » http://www.haitilibre.com/article-20863-haiti-flash-l-economie-d-haiti-au-bord-de-l-abime.html

Résoudre le problème de l’EDH, décongestionner les missions diplomatiques à l’étranger, réduire les effectifs de la fonction publique, augmenter le rendement des fonctionnaires sont quelques unes des prochaines batailles que le Chef de l’État entend engager au cours de son quinquennat.

Moïse affirme qu’il va résoudre le problème de l’EDH subventionnée par l’État à hauteur de près 250 millions de dollars par an, tout en reconnaissant la complexité des problèmes de l’EDH affirmant « Le pays doit avoir du courant électrique… » Il a annoncé que les 10 départements vont être interconnectés via un réseau national d’électricité, qui pourrait coûter selon les experts autour de 250 millions de dollars. Pour atteindre ses objectifs, Moïse a expliqué qu’il va appliquer deux modèles économiques : le Partenariat Public-Privé (PPP) et la Concession.

Rappelons que la « concession », est un concept mis de l'avant part l'ancien Premier Ministre Laurent Lamothe http://www.haitilibre.com/article-11449-haiti-politique-electricite-une-grande-premiere-dans-l-histoire-du-pays.html qui consiste à trouver des entreprises locales ou étrangères pour financer et gérer durant