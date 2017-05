Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Mots de sympathie du Ministre de l’intérieur :

Suite aux pluies diluviennes qui ont causée la mort de 7 personnes, et 19 disparues, Max Rudolph Saint-Albin Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, présente ses sympathies aux familles et aux proches des disparus. La Direction de la Protection civile déplore que la plupart de ces décès sont liés surtout au fait que des gens ont cherché à traverser des cours d’eau au moment des crues, en dépit des interdictions et des consignes. http://www.haitilibre.com/article-20980-haiti-flash-bilan-partiel-des-intemperies-5-morts-19-disparus.html

Moïse promet une usine de drapeaux haïtiens :

Le 18 mai dans son discours Jovenel Moïse a promit de faciliter l’établissement d’une usine textile à l’Arcahaie en vue de permettre la fabrication du drapeau haïtien.

Incendie d’un camion citerne :

La circulation a été bloquée sur la route de l’Amitié au niveau de la localité Huit-Cents-Mètres, suite à un accident de la route spectaculaire où un camion d’essence s’est renversé et a pris feu près du pont de la Vallée de Jacmel. Des sapeurs-pompiers se sont rendu sur place pour tenter de maitriser le violent incendie en présence de la Police du Délégué Départemental du Sud-Est, de l’adjointe au Maire de Jacmel et de responsables de la protection civile. Le feu a finalement été maitrisé dans la nuit de jeudi a vendredi. L’accident n’a fait aucune victime, une maison a été évacuée temporairement et la circulation sur la route de l’Amitié est partiellement rétablie.

Carburant : Fanmi Lavalas se mobilise :

Le Parti Fanmi Lavalas qualifie de « provocation » la décision de la nouvelle équipe du Gouvernement d’augmenter les prix des carburants à la pompe et annonce une mobilisation pour forcer le gouvernement à revenir sur cette mesure impopulaire.

100 premiers jours de Jovenel Moïse (Vidéo) :

« Mes 100 premiers jours au pouvoir portent la marque d'un projet de redéfinition et de restructuration. Projet porté par : le combat contre la corruption, le frein…………...