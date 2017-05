Haïti – Agriculture : 12 Boursiers haïtiens débutent leur maitrise aux USA

Source HL/ HaïtiLibre

En vue d’augmenter le nombre de chercheurs et de vulgarisateurs agricoles en Haïti, le projet « Appui à la Recherche et au Développement Agricole (AREA) », initiative du programme « Feed the Future » du gouvernement américain, s’engage à subventionner la formation au niveau de maitrise de 20 étudiants haïtiens à l’Université de Floride (UF), l’Université de l’Illinois et l’Université de l’État de Louisiane (LSU).

Un groupe de 12 étudiants quittent Haiti ce samedi 20 mai pour se perfectionner en anglais en vue d’obtenir leur admission aux programmes d’études de LSU et l’UF qui démarrent en aout prochain. Ils rejoindront les deux étudiants haïtiens qui ont déjà entamé leur programme à l’UF en janvier de cette année. Parmi les thématiques de recherche qui seront traitées par les étudiants, mentionnons entre autres : la phytopathologie et la gestion des ravageurs des cultures stratégiques pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti comme le riz et le sorgho, la gestion de l’eau, la gestion de la fertilité des sols, les technologies post-récoltes des principales cultures vivrières et maraichères et les techniques de production adaptées au changement climatique afin d’optimiser la productivité des cultures. Les 6 autres boursiers laisseront le pays cet automne.

L’un des boursiers travaillera sous la supervision de deux chercheurs du Centre de Recherche et d’Education en Agriculture Tropicale de Homestead en Floride, pour s’attaquer aux défis majeurs (particulièrement les maladies et nématodes) confrontés par les producteurs de banane dans les régions de Cabaret, Arcahaie et Montrouis. Ces chercheurs étaient récemment en Haiti pour un état des lieux et ils ont rencontré le Vice-doyen à la recherche de la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV) ainsi que le Directeur de l’Unité de Production Végétale du Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), pour discuter entre autres de leur implication dans ce programme de recherche.

Au cours de l'exécution de leur programme de recherche, les étudiants travailleront avec les secteurs public et privé en Haïti pour promouvoir la modernisation de l'agriculture et fournir