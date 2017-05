Haïti – Sécurité : Évasion au Pénitencier National

Source TB/ HaïtiLibre

L’Inspecteur principal Gary Desrosiers, Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a confirmé que 3 prisonniers : Civil Fils (accusé d’enlèvement et de séquestration), Arnel Joseph et Etienne Nelson (accusés de vol à mains armées et association de malfaiteurs), s’étaient évadés du Pénitencier National mercredi vers 5h00 du matin, expliquant que les détenus avaient réussit à sortir de la prison en perçant un mur, avant d’escalader le mur d’enceinte d’environ 7 m de haut…

Un quatrième détenu, Kener Telsaint alias « Ti coq » a été abattu par