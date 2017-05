Haïti – Social : Émouvant hommage des jeunes à notre bicolore national

Source HL/ HaïtiLibre

Dans le cadre des cérémonies commémoratives du 214ème anniversaire de la création du drapeau national à l’Arcahaie, près de 600 jeunes issus de divers établissements scolaires de la cité du drapeau encadrés par les techniciens de la Direction des Activités Physiques et Sportives du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique (MJSAC) ont offert aux officiels et au public, un remarquable et émouvant spectacle.

Ce spectacle constituait d’une part en un rappel historique de l’époque précolombienne et d’autre part en une mise en scène du Congrès de l’Arcahaie, de la création du drapeau suivie de démonstration de pelotons d’honneur, de défilés de fanions et de fanfares.

Très applaudis, les jeunes se sont illustrés avec brio en unissant leurs talents de danseurs, d’artistes, leur énergie et leur savoir faire, pour présenter un spectacle à la hauteur du 214ème anniversaire de la création du drapeau.

Notez que dans les différents départements du pays, plusieurs manifestations sportives, socioculturelles : des parades de corps d’honneur, de majorettes et de fanfares ont été organisées……………………....lire la suite sur haitilibre.com