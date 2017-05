Le bilan des dernières intempéries s’alourdi

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Les pluies intermittentes allant de modérées à fortes qui se sont abattues sur l’ensemble des départements d’Haïti notamment les 16 et 17 mai 2017, ont occasionné la mort de sept personnes dans les départements du Nord-Ouest, du Nord et de la Grand-Anse et provoqué des dégâts au niveau de l’habitat et de l’agriculture.

À Port-de-Paix, une femme de 24 ans et une adolescente de 17 ans sont décédées en traversant des eaux sauvages à des endroits différents. Un homme de 49 ans a succombé dans les mêmes conditions à Saint-Louis du Nord.

Il est également à déplorer la mort de deux enfants en bas âges à Pestel, Département de la Grand-Anse, suite à des inondations dans la région. Aussi, dans le même département, à Beaumont, au niveau de la 3ème Section Mouline, localité Ganier, un jeune homme s’est noyé dans les eaux en crue de la rivière locale qu’il tentait de traverser et le corps sans vie d’une personne a été repêché dans la localité de Galette Potonier, 1ère section Jorgue matador, dans la commune des Irois.

Les recherches se poursuivent pour retrouver 19 pêcheurs portés disparus sur les côtes des Irois, Dame-Marie et au large d’Anse d’Hainault, alors qu’une dizaine d’autres ont pu rentrer chez eux sain et sauf le jeudi 18 mai. Une personne est également portée disparue à Maniche.

