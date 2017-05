Dany Laferrière décoré de l’Ordre de Montréal

Source LLM /radio Métropole Haïti

L’écrivain canadien d’origine haïtienne Dany Laferrière, membre de l’Académie Française a été décoré de l’ordre de Montreal au grade d’Officier. Le Maire de Montréal, Denis Coderre en présence de Bernard Voyer, coprésident du Conseil de l’Ordre de Montréal, a remis la prestigieuse médaille de l’Ordre de Montréal à 17 personnalités émérites (3 au grade de commandeur – 6 au grade d’officier et 8 au grade de chevalier).

« Comme Maire et citoyen, je suis fier de participer à la première remise officielle de l’Ordre de Montréal. Aujourd’hui, nous honorons des citoyens et citoyennes qui se dévouent pour le bien commun et le développement social et économique de notre ville, a déclaré le Maire lors de la cérémonie organisée……………...lire la suite sur metropolehaiti.com