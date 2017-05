Les titres développés dans les éditions de ce lundi matin 22 mai sur Radio Vision 2000

En visite le week-end dernier au Cap-Haïtien, dans le département du Nord, le président Jovenel Moïse a remis aux autorités locales une décapeuse appelée aussi motor-scraper. Cet engin de terrassement, utilisé pour l’arasement des sols, devrait aider la deuxième ville du pays à mieux faire face aux situations post-désastre. Le motor-scraper coûte 98 millions de gourdes.

La visite du chef de l’Etat au Cap Haïtien s’inscrivait dans le cadre d’une série de missions d’évaluation des travaux et de déploiement de matériels, dans le cadre de la Caravane du changement à travers le pays, informe le Ministère de la Communication.

Lancement demain mardi 23 mai à Decahos aux Gonaïves, d’une campagne d’assainissement. Le maire principal, Nell Latortue annonce également le démarrage, la semaine prochaine, des travaux de construction du Boulevard du bord de mer dans la cité de l’indépendance.

La hausse des prix du carburant sur le marché local : une pilule dure à avaler pour certains dirigeants politiques.

Le Coordonnateur du MOPOD, Jean André Victor et Junot Félix du parti AKAO dénoncent les mensonges de l’Exécutif.

Pour Maitre Evelt Fanfan de PITIT DESSALINES, la vente de l’essence à la pompe ne procure que des profits à l’Etat. Il n’y a pas lieu de parler de subvention.

Après l’augmentation du coût du carburant, les ouvriers du secteur de la sous-traitance réclament un salaire de 800 gourdes par jour contre 350 gourdes actuellement. Ils étaient des milliers à gagner les rues à Port-au-Prince vendredi pour exiger un ajustement du salaire minimum, mais aussi dénoncer la révision du code du travail.

Suite à la manifestation des ouvriers, l’Association des industries d’Haïti (ADIH) a annoncé la fermeture des usines de textile du SONAPI et d’autres dans la zone de l’aéroport les samedi 20 et lundi 22 mai. L’ADIH se dit inquiète pour la sécurité du personnel et du matériel de ces entreprises.

Important coup de filet de la police ce weekend end à Hinche, dans le Plateau Central. Deux pistolets de calibre 9 millimètres, un fusil de calibre 12 ; 82 cartouches, six passeports américains et un passeport argentin ont été retrouvés par la police dans une voiture Tucson de couleur blanche. Trois individus étaient à bord, dont un dominicain, des présumés trafiquants.

Zéphirin René, Clara Wendy Santana Romero et Honorio Jan Toussaint ont été arrêtés alors qu’ils se rendaient à Port-au-Prince en provenance de San Pedro de Marcoris selon le directeur départemental du Centre de la PNH, Marc-André Cadostin.

L’Institut Haïtien d’ Oncologie (IDHO) et la Société Haïtienne d’Oncologie (SHONC) organisent du 22 au 28 Mai leur campagne annuelle de dépistage de cancer du sein et du col de l’utérus dans différents départements du pays, notamment l’Ouest, le Plateau Central, l’Artibonite, le Nord et le Sud.