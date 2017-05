La République dominicaine produit 85% des aliments qu’elle consomme

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

La République dominicaine produit environ 85% des aliments consommés dans ce pays et d’ici 2020, l’objectif du gouvernement est d’arriver à l’autonomie absolue soit 100%, ce qui générerait environ 3,15 milliards de dollars de recettes à l’économie dominicaine.

Cela a été révélé par le ministre dominicain de l’Agriculture Ángel Estévez, lors de son discours ce lundi 15 mai marquant la Journée des agriculteurs. Le fonctionnaire a dit que ces performances confirment l’engagement du gouvernement et des autorités locales à travailler main dans la main avec tous les producteurs du pays pour renforcer l’autonomie alimentaire de la République Dominicaine.

Le ministre a souligné que, depuis plus de quatre ans, le secteur agro-alimentaire a maintenu un niveau de production stable et les perspectives d’avenir sont très encourageantes. Le secteur agricole représente environ 9,6% du PIB dominicain en 2016 et a affiché une croissance particulièrement intéressante au cours des quatre dernières années.

Parmi les réalisations, il faut noter de nombreux progrès enregistrés dans la production génétique de plusieurs variétés de semences; dans l’amélioration de la santé animale et végétale, dans le financement de la mise en œuvre du programme aux producteurs à travers les visites de surprise, la Banque agricole; les services de conseil et l’initiation des techniciens et des producteurs aux bonnes pratiques agricoles.

Haïti de son côté produit environ 40% des produits agricoles qu’il consomme et est très loin de l’objectif de l’autonomie alimentaire visé par la république voisine en 2020. Nous importons de préférence près d’un milliard de dollars américain de produits agricoles pendant que nous exportons seulement pour 60 millions de dollars. L’agriculture haïtienne doit devenir solide, productive, compétitive, mais surtout rentable et moins exposée aux cyclones et sécheresse. Des défis importants pour le président Jovenel Moise, qui devra avoir les ressources suffisantes et les stratégies gagnantes pour espérer de tenir ses promesses.