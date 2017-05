Les titres de l’actualité du vendredi 19 mai 2017 sur Radio Vision 2000

Rolls Lainé est heureusement en vie….

Le batteur et membre fondateur du groupe « Djakout Number 1, a finalement été retrouvé sain et sauf vendredi après-midi et conduit au sous-commissariat de Saint-Médard, à l’Arcahaïe.

Roro, de son nom d’artiste, était porté disparu vendredi matin, à l’aube, après la participation de sa formation musicale à un festival à l’Arcahaïe, à l’occasion de la fête du drapeau.

Le Réseau national de Défense des droits humains dénonce ce qu’il appelle « le démantèlement » de l’UCREF, l’Unité Centrale de renseignements Financiers par l’Exécutif et le parlement. L’organisation déplore que l’UCREF ait été placé sous le contrôle total du président de la République auquel il est accordé notamment le droit de désigner le Directeur Général de l’Institution sur simple recommandation du ministère de la Justice.

La loi portant organisation et fonctionnement de l’UCREF votée récemment par le parlement a été taillée sur mesure pour défendre les intérêts politiques partisans, s’insurge le Réseau National de Défense des droits humains appelant l’Exécutif à ne pas publier le texte dans le Journal Le Moniteur.

L’Institut Haïtien d’Oncologie et la société Haïtienne d’Oncologie annoncent l’organisation de leur traditionnelle campagne annuelle de dépistage de cancer du sein et du col de l’Utérus du 22 au 28 Mai et celui de la prostate du vendredi 23 au dimanche 25 Juin prochain.

Une vingtaine d’endroits dont des centres de santé seront disponibles à travers tout le pays pour accueillir les intéressés qui pourront se faire consulter gratuitement. 100 gourdes seront nécessaires pour le « pap test » alors que la mammographie se fera à un prix réduit, selon les responsables de l’IHDO et de la SHONC.

Plusieurs milliers d’ouvriers de l’industrie de la sous-traitance ont gagné les rues, ce vendredi, pour réclamer un salaire de base de 800 gourdes pour 8 heures de travail et de meilleures conditions de travail.

Lancement, ce vendredi, du 18e Mémorial Sida à la Chandelle autour du thème : « Men Ansanm pou Sida fini nan peyi’n ». En Haiti, plus de 150 mille personnes vivent avec le virus du Sida contre 85 mille qui reçoivent des médicaments, selon le MSPP.