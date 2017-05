Les titres de l’actualité du mercredi 17 mai 2017 sur Radio Vision 2000

4 personnes sont mortes, 18 autres sont portées disparues, à port-de-paix et à dans la Grand’Anse. La conséquence des inondations provoquées par les dernières pluies qui se sont abattues sur ces régions.

La route nationale numéro 2 a été bloquée, ce mercredi, au niveau du Pont la Digue, à Petit-Goâve, par des victimes des dernières inondations. Elles entendaient exiger que des dispositions soient prises pour empêcher que leurs quartiers soient inondés à chaque averse.

A saint Marc, l’Avocat Lufrantz Dort également directeur d’un établissement scolaire de la ville a été victime d’une tentative d’enlèvement, mardi soir, de la part de plusieurs bandits armés. M. Dort a opposé une résistance à ces individus qui sont finalement repartis avec son véhicule.

Le Président Jovenel Moise boucle, ce Mercredi, ses 100 premiers jours au pouvoir. Le chef de l’Etat se décerne un satisfecit par rapport à ses réalisations au cours de cette période. Il a fait état notamment de la mise en valeur des terres agricoles dans l’Artibonite et de l’ouverture de centres de réception et de livraison de documents d’identité dans plusieurs endroits du pays.

Le chef de l’Etat a fait ces déclarations lors de l’inauguration d’un centre de dialyse à l’OFATMA. Une structure qui devrait faciliter le décongestionnement du centre de dialyse de l’Hôpital général, selon le président Jovenel Moise. Il annonce l’ouverture sous peu d’autres centres particulièrement dans le Nord.

Entretemps, au sein de la population, les points de vue divergent concernent le bilan du chef de l’Etat. Si certains se montrent satisfaits de ses premières initiatives, d’autres parlent tout bonnement d’un bilan catastrophique.

L‘observatoire binational sur la migration, l’éducation, l’environnement et le commerce a organisé, ce mercredi, un atelier au cours duquel, il a présenté des recommandations en matière de politiques publiques aux responsables des deux Etats.

Parmi ces recommandations figurent l’adoption d’une loi réglementant le système des marchés, de biens et de services au niveau des zones frontalières, l’harmonisation et l’assouplissement des tarifs douaniers, l’établissement d’une politique commerciale prenant en compte les spécificités de l’autre pays, la révision et l’amélioration du Programme National de régularisation des Etrangers, PNRE.

Célébration, ce mercredi, de la journée nationale des Enseignants. Le Ministère de l’Education nationale a honoré, pour l’occasion, 40 enseignants de carrières et 10 personnalités œuvrant dans le secteur dont Wetsner Emmanuel, Jacques Edouard Alexis, Evelyne Trouillot et Maryse Joseph Guiteau.