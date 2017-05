Astrologie du jour

BELIER

Amour

Célibataire, c’est tout le capital romantique de votre personnalité qui sera mis en valeur par les influences astrales de cette journée. Vous oublierez la réticence, la méfiance et même la raison, et vous vous laisserez submerger par une grande vague de passion romanesque. Quel programme exaltant ! La Lune noire ne va pas menacer votre bonheur conjugal, mais elle risque de vous pousser à adopter une attitude cassante et intolérante vis-à-vis de votre conjoint ou partenaire. Si vous vous contrôlez, tout se passera bien.

Argent

Attention aux arnaques ! Vous aurez probablement besoin d’un dépanneur à domicile. Exigez toujours un devis avant l’exécution des travaux. Faites appel au besoin à deux ou trois entreprises différentes et comparez les prix.

Santé

Du tonus, de la résistance, de l’optimisme : vous ne risquez pas d’en manquer ! Cela dit, ne tirez pas trop sur la corde, car Jupiter peut se manifester sous un jour moins faste. Des petits soucis d’ordre hépatique sont donc possibles et, si vous pratiquez un sport, faites attention pour prévenir tout problème musculaire.

Travail

Excellents rapports avec votre patron, qui désire vous confier une mission délicate. Il ne regrettera pas d’avoir placé sa confiance en vous car vous saurez faire preuve de diligence. Bons rapports avec vos collègues de travail. Mais gardez un peu de distance vis-à-vis d’un(e) certain(e) collègue afin de prévenir des racontars désagréables.

Citation

Jupiter lui-même ne peut retrouver l’occasion manquée (Phèdre).

Famille/foyer

Si vous avez des enfants, les astres vous conseilleront de modérer votre autoritarisme envers eux. Sans vous montrer laxiste et sans abdiquer votre rôle d’éducateur, laissez quand même à vos chérubins une certaine indépendance, quitte à les surveiller de loin. Gardez-vous aussi de les surprotéger, en imaginant tout ce qui pourrait leur arriver et en voulant les faire vivre dans une bulle aseptisée !

Vie sociale

Le racolage religieux pratiqué par certaines sectes venues en majorité d’Amérique constitue une vraie menace pour vos enfants. Soyez très vigilant. Dès la moindre alerte, tâchez d’établir un dialogue avec eux, et demandez de l’aide si nécessaire.

Nombre chance

522

Clin d’oeil

Tâchez d’employer votre énergie à des fins vraiment constructives.

TAUREAU

Amour

Jupiter mal positionné dans votre Ciel occasionnera quelques discordes dans les ménages, où chaque partenaire en viendra à soupçonner l’autre de vagabondage amoureux. Les célibataires, de leur côté, garderont difficilement le rythme ; trop lents à réagir, ils risquent de laisser passer de bonnes occasions de nouer une relation durable.

Argent

Logement, voiture, alimentation, loisirs… pas facile de faire face à tous les frais de la vie quotidienne ! Plutôt que de faire de gros sacrifices, pensez à réaliser, poste par poste, des économies astucieuses qui vous permettront de vivre bien en dépensant moins.

Santé

Le Ciel vous a doté d’une grande résistance à la fatigue et à l’effort. Mais, tout de même, votre corps a ses limites, ne l’oubliez pas. Pour prendre soin de lui et le recharger d’une énergie qui peut lui faire défaut, optez pour un massage, tel que le shiatsu japonais, qui n’a pas son pareil pour rétablir les équilibres.

Travail

Au travail, veillez à ne pas froisser vos collègues d’une manière quelconque. Certains d’entre eux sont très chatouilleux en ce moment, principalement parce qu’ils sont jaloux de vos succès. Ne leur donnez pas l’impression que vous les regardez de haut, ou que vous marchez sur leurs plates-bandes. Surveillez vos paroles, ne discutez que des sujets strictement professionnels. Ne prenez pas parti dans les disputes entre collègues.

Citation

Assez vaut festin (Euripide).

Famille/foyer

Au foyer, vous subirez encore les conséquences de vos soucis professionnels et sociaux. Mais vous aurez la possibilité, si vous le désirez, de passer au travers de l’orage sans dommage en mettant en avant vos qualités de sensibilité et d’inspiration.

Vie sociale

Prenez garde dans vos relations amicales. Le manque de discrétion pourra prendre aujourd’hui des proportions fâcheuses. Possible arrivée inopinée d’amis lointains, qui apporteront une certaine effervescence. Ayez donc un réfrigérateur bien garni en prévision de cette arrivée.

Nombre chance

580

Clin d’oeil

Intéressez-vous beaucoup plus à votre foyer, car c’est là que vous trouverez les éléments nécessaires à votre équilibre et à votre moral.

GEMEAUX

Amour

Uranus et Neptune vous promettent non seulement tendresse et sensualité en couple, mais aussi stabilité et fidélité. Le bonheur conjugal sera donc au rendez-vous. Célibataire, à vous les amours en cinémascope ! Le quotidien, le banal, pouah, vous n’en voudrez pas ! Mais cette exigence affective ne vous facilitera pas la vie. Peu importe, vous chercherez la perle rare ; beaucoup d’entre vous la trouveront, surtout s’ils s’en donnent la peine.

Argent

Vous bénéficierez d’une certaine chance financière ou, à tout le moins, vous n’aurez pas de difficulté pécuniaire à redouter. Mais méfiez-vous de l’influence de Saturne : essayez de garder quelques économies sur votre compte en banque, cela vous rendra service bientôt.

Santé

Physiquement, la tendance sera à l’harmonie et au maintien d’un bon état de santé général. Ménagez-vous, même si votre dynamisme vous aide à surmonter sans problème vos diverses difficultés. Faites-vous un programme santé et modérez votre train de vie. Vous éviterez ainsi les malaises et profiterez mieux de votre vitalité.

Travail

Saturne en cet aspect indique que vous aurez davantage de responsabilités ou que vous vous heurterez à des blocages dans votre travail. Il y aura des défis ou des contretemps. Il vous faudra faire preuve de beaucoup de courage et de lucidité. Mais ne craignez rien : Jupiter sera à vos côtés pour vous soutenir.

Citation

Tout ce qui a été faible ne peut jamais être absolument fort (Pascal).

Famille/foyer

Bonnes relations avec l’ensemble de votre famille. Attention cependant à ce que des problèmes d’argent ne viennent pas envenimer vos relations avec vos frères ou soeurs. Avec vos enfants, vous vous montrerez assez exigeant. Vous instaurerez des règles de vie un peu plus strictes, qu’il leur faudra bien, bon gré mal gré, respecter.

Vie sociale

D’heureuses configurations planétaires vous pousseront à la gaieté et aux rencontres qui se feront dans la spontanéité. Mais veillez à ne pas accorder votre confiance à n’importe qui, sinon vous risquez d’être déçu, et alors vous serez tenté de vous recroqueviller sur vous-même.

Nombre chance

948

Clin d’oeil

Ne remuez pas les mauvais souvenirs, même si vous leur trouvez un certain charme.

CANCER

Amour

Vie amoureuse sans histoire pour la plupart d’entre vous. Si vous vivez en couple, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront faciles. Vous vous sentirez solidaires l’un de l’autre ; mais votre sensualité sera, semble-t-il, quelque peu en sommeil. Si vous êtes solitaire, vous serez davantage préoccupé par votre carrière que par vos amours. Alors, même si votre coeur ne se décide pas à battre la chamade, cela vous laissera plutôt indifférent.

Argent

Cette journée pourra être marquée par des problèmes de trésorerie qui se révéleront préoccupants. Il serait souhaitable de mettre un peu d’ordre dans vos finances et surtout de ne pas chercher des solutions de facilité dans la quête des fonds. N’oubliez pas que tout emprunt doit être remboursé, avec des intérêts sous une forme ou une autre.

Santé

Physiquement, vous bénéficierez ce jour du soutien musclé de Mars. Bonne résistance générale, bon équilibre nerveux, bonne digestion aussi. Peut-être quelques ennuis dentaires pour certains, mais il s’agira de petits problèmes facilement contrôlables.

Travail

Il serait souhaitable de remettre à plus tard les changements envisagés dans votre travail, les influx n’y étant pas favorables. Faites-vous tout petit si vous avez commis des erreurs de jugement.

Citation

Un peu d’encens brûlé rajuste bien des choses (Cyrano de Bergerac).

Famille/foyer

Tout occupé que vous êtes à la poursuite de votre réussite sociale ou professionnelle, vous serez enclin à négliger fortement votre foyer, ce qui rendra le climat familial assez précaire. Vous devrez faire un gros effort sur vous-même pour concilier les choses difficilement conciliables si vous voulez éviter des problèmes.

Vie sociale

Vous ne risquez pas de manquer de copains autour de vous. Mais surveillez votre ton, car les planètes qui influent sur le secteur amical pourraient bien réveiller votre goût pour la provocation.

Nombre chance

604

Clin d’oeil

Ne prenez pas la mouche dès qu’on vous fait une remarque. Accepte d’en tenir compte vous aiderait à progresser, plus vite que vous ne le croyez.

LION

Amour

Célibataires, subissant les injonctions de la Lune bien aspectée, vous vous lancerez à la chasse aux coeurs avec un enthousiasme et un fanatisme dignes des fidèles des ayatollahs. Vous serez souvent sur un champ de mines, mais il sera bien difficile de vous mettre en garde. Natifs vivant en couple, soyez prêts à aborder franchement avec votre conjoint ou partenaire certains problèmes de fond qui pourraient, à la longue, s’aggraver si vous ne faites rien pour les résoudre. En restant ainsi très vigilant, vous continuerez à bénéficier du bonheur conjugal.

Argent

Avec cet aspect de Saturne, vous aurez fort à faire pour maintenir votre équilibre budgétaire. Après une période faste où vous avez mené grande vie comme vous savez si bien le faire, attention aux restrictions ! On vous réclamera le paiement d’une facture en retard ou d’une amende administrative que vous avez négligée et que vous ne pourrez plus reculer. Vous serez sûrement obligé de renoncer à un achat qui vous faisait envie.

Santé

Sur le plan de la santé, la planète Saturne en cet aspect favorable invitera à la régularité des habitudes de vie. Elle inclinera à dormir environ huit heures par jour, à manger plus lentement, plus sereinement et à heures fixes. Et elle incitera à éviter les excès de toute nature, notamment les excès alimentaires et sexuels.

Travail

Toutes les qualités inhérentes à votre signe seront mises en valeur grâce aux influences astrales du jour. Très entreprenant, vous vous lancerez dans des entreprises hardies, et la réussite professionnelle vous sera acquise d’office !

Citation

Les vices des grands sont estimés des vertus (S. Marmion).

Famille/foyer

Conseil de Pluton : ne projetez pas vos désirs et vos ambitions personnelles sur vos enfants. Si l’un d’eux poursuit une brillante scolarité, ne le poussez pas, ne faites pas de pression sur lui pour qu’il soit toujours le meilleur.

Vie sociale

Montrez-vous plus exigeant en ce qui concerne vos fréquentations si vous ne voulez pas courir le risque d’être déçu. Dans votre quête d’ouverture sur le monde, une déception vous pousserait à vous replier davantage sur vous-même. Gardez donc le sens de la mesure.

Nombre chance

399

Clin d’oeil

Fatigué ? Découragé ? Livrez-vous à la méditation transcendantale.

VIERGE

Amour

Sous l’égide de Saturne, vos sentiments conjugaux se caractériseront cette fois par leur profondeur et leur sincérité. Bien qu’habituellement peu démonstratif dans vos manifestations sentimentales, vous arriverez à dire, avec délicatesse et conviction, tout votre amour à votre conjoint ou partenaire. Le résultat sera merveilleux ! Pour les célibataires, les engagements qu’ils prendront cette fois ne seront pas faciles à rompre ; qu’ils en prennent bonne note et ne fassent pas de promesses en l’air !

Argent

Avec l’arrivée de Vénus, planète bénéfique, un bon équilibre budgétaire vous est promis. Cette planète vous apportera aussi le soutien de la chance. Vous pouvez vous attendre à des petites rentrées d’argent qui vous faciliteront la vie ; mais ne comptez tout de même pas sur des surplus importants.

Santé

Neptune en cet aspect sera tout bénéfice aux natifs du signe sur le plan de la santé, en agissant comme facteur de discipline et de régularité, au moment même où l’ambiance astrale générale accroîtra la vitalité des natifs concernés. Sur le plan intellectuel, il vous rendra plus logique en vous aidant à avoir une vision plus réaliste et plus synthétique des choses.

Travail

Vous aurez des chances de vous faire remarquer par votre entourage professionnel et d’avoir une promotion ou une activité plus agréable et plus profitable. Malgré cela, veillez à limiter vos dépenses, car il y restera encore des risques non négligeables : « Assure-toi que la bougie est allumée avant d’éteindre l’allumette » (proverbe créole). Si possible, pensez même à économiser, à investir, car vos efforts porteront bientôt de très heureux fruits.

Citation

Les méchants sont buveurs d’eau (proverbe français).

Famille/foyer

Vous reprocherez à vos intimes de ne pas suffisamment s’assumer et de trop compter sur vous. Mais ne vous arrive-t-il jamais à l’esprit que vous être principalement responsable de cet état de choses ? Car c’est vous qui avez toujours voulu tout régenter !

Vie sociale

Neptune en aspects négatifs risque de faire éclater au grand jour une grave divergence d’opinion entre vous et l’un de vos amis. Il vous sera bien difficile, ensuite, de faire table rase et de reprendre des relations normales. Vous auriez dû être plus circonspect et faire preuve de sens de l’humour.

Nombre chance

324

Clin d’oeil

Si vous voulez garder votre calme, personne ne peut vous le faire perdre.

BALANCE

Amour

Parfaitement bien placée dans votre Ciel, Vénus va en plus agir de concert avec Neptune, planète romantique s’il en est, et Uranus, le maître de la fidélité. Votre vie de couple aura donc des chances d’être extrêmement sereine et heureuse. Célibataire, préparez-vous à une journée particulièrement favorable : Jupiter influençant le secteur du mariage, voilà qui vous promet le meilleur à venir !

Argent

Le climat astral sera des plus ambigus concernant vos finances. D’un côté, vous allez bénéficier du soutien du Soleil, qui va vous aider à améliorer votre équilibre budgétaire. Mais de l’autre, attention, la Lune, astre beaucoup moins facile à vivre, influencera aussi le secteur d’argent de votre thème. La Lune n’affectera pas le train de vie de tous les natifs ; mais pour quelques-uns d’entre eux, elle pourra provoquer une déception.

Santé

Grâce au soutien de Vénus, vous aurez cette fois une vitalité privilégiée, et même une psychologie plus optimiste et hardie que celle qui marque ordinairement votre signe, caractérisé par une inquiétude sous-jacente. Des ennuis de dents sont possibles ; n’attendez pas le dernier moment pour vous rendre chez le dentiste.

Travail

Dans votre métier, gardez les yeux bien ouverts pour repérer les circonstances propices dès qu’elles se profileront à l’horizon et en profiter au maximum, car « Jupiter lui-même ne peut retrouver l’occasion manquée » (Phèdre).

Citation

L’aveugle se détourne de la fosse où tombe celui qui a des yeux (Les Mille et Une Nuits).

Famille/foyer

Les rapports avec une mère ou une belle-mère, qui se conduit de manière abusive ou envahissante, seront un peu tendus. Mais finalement tout s’arrangera pour le mieux car vous saurez l’aiguiller habilement vers d’autres préoccupations.

Vie sociale

La Lune en aspect favorable vous permettra d’effectuer des démarches délicates et de prendre des contacts utiles. Mais à condition de déployer votre charme et de présenter vos idées et projets sous un jour sérieux et convaincant.

Nombre chance

591

Clin d’oeil

Veillez à ce que chaque chose ait une place et soit à sa place.

SCORPION

Amour

Belle entente en couple grâce à l’aspect harmonieux de Vénus. Cette planète réveillera votre sensualité et vous aidera à établir un dialogue fructueux avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vous serez bien décidé à prendre en main votre destin amoureux. Et vous refuserez de vous laisser mener en bateau. Si vous avez l’impression d’avoir été dupé par une séduisante personne, vous saurez vous venger de belle manière.

Argent

Journée défavorable aux litiges en raison de l’obstruction saturnienne. Si vous devez régler des questions de succession, partages, évaluations de biens fonciers, etc., attendez deux ou trois semaines avant d’y procéder. Mais même dans ce cas, recherchez toujours une solution de compromis au lieu de faire appel à la Justice, car « une année de procès engendre dix années de rancune » (proverbe chinois).

Santé

Vous bouillonnerez et vous ressemblerez à une cocotte-minute prête à exploser. Il serait temps de prendre le taureau par les cornes en vous inscrivant à un club de gymnastique. Le jogging solitaire n’est vraisemblablement pas fait pour vous : il vous faut rencontrer des congénères qui vous stimuleront.

Travail

Ne promettez rien à vos supérieurs que vous ne pourriez tenir. En effet, vous risquez d’avoir quelques problèmes pour terminer un travail que l’on vous a demandé de faire. Vous devrez vous montrer tenace et opiniâtre pour mener vos activités à bon port.

Citation

Accorde-toi avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui (Evangile).

Famille/foyer

Vous avez fait peser trop lourdement votre autorité sur votre famille. Vous vous apercevrez maintenant que c’était une erreur. Alors vous ferez une tentative pour améliorer vos relations avec vos proches ; vous tâcherez d’établir un vrai dialogue. Votre effort est des plus louables, mais ce ne sera pas un franc succès. Persévérez : les choses s’arrangeront avec le temps.

Vie sociale

Sociable et solitaire à la fois… Pas facile de vous situer cette fois. Avec cet position de Saturne, vous pourriez nouer une relation avec une personne plus âgée qui a beaucoup à vous apporter.

Nombre chance

297

Clin d’oeil

Ne vous mettez pas à la merci des autres en cédant à des mouvements de colère.

SAGITTAIRE

Amour

Sentiments et intérêts seront mêlés et pourront créer cette fois des conflits dans votre ménage. Il faudra faire un grand effort de part et d’autre si vous voulez préserver vos bonnes relations conjugales. Les célibataires éprouveront de la difficulté à maintenir des rapports amoureux de longue durée. Ils auront tendance à se laisser guider par leur côté romanesque ; mais heureusement un bon sens assez solide leur permettra de juger jusqu’où ils pourront se laisser aller.

Argent

L’argent, comme c’est trop souvent le cas, sera aujourd’hui au centre de vos préoccupations. Votre action pourra se révéler féconde grâce à l’appui de la planète Pluton. Cependant, ne vous laissez pas trop envahir par les considérations matérielles : prenez quand même le temps de vivre, dès aujourd’hui même. Dites-vous bien que « l’homme est né pour vivre et non pour se préparer à vivre » (Boris Pasternak).

Santé

Actif, dynamique, vous mènerez de front plusieurs activités, et vous vous en porterez fort bien. Toutefois, il serait plus sage de cibler votre énergie et de concentrer votre attention sur les questions professionnelles.

Travail

Sur le plan professionnel, ne vous mettez pas sur les bras des charges trop nombreuses ou trop pesantes, sachant que « l’envie d’y trop mettre rompt le sac » (Cervantès). Agissez avec une grande circonspection. Soyez ponctuel, discipliné afin de faire face aux embûches qui jalonnent votre route.

Citation

Rien ne nous plaît que le combat, mais non pas la victoire (Pascal).

Famille/foyer

Il est possible que vous ayez du mal à établir de bonnes relations avec certains membres de votre famille. De profondes différences de caractère ou des divergences d’opinion pourront éclater au grand jour. Vous serez sans doute obligé de faire des concessions si vous voulez sauvegarder l’harmonie.

Vie sociale

Suivez le conseil de la planète Mercure, en gardant une certaine distance vis-à-vis de vos voisins immédiats. Ainsi, en cas conflit pour une raison ou pour une autre, vous ne vous retrouveriez pas dans une situation embarrassante.

Nombre chance

697

Clin d’oeil

On ne peut pas tout prévoir : il faut donner quelque chose au hasard !

CAPRICORNE

Amour

Avec quatre planètes qui influencent votre secteur amour, vous allez augmenter votre capital de séduction et faire des ravages sur votre passage. Ce ne sont pas les occasions qui vont vous manquer. Il va vous falloir faire beaucoup d’efforts pour rester fidèle à votre conjoint ou partenaire ! Célibataire, Neptune soufflera le chaud et le froid sur vos amours. Des moments d’espoir alterneront avec des instants d’angoisse. Mais on ne peut pas dire que votre vie sentimentale sera dénuée d’émotions fortes.

Argent

Sur le plan financier, vos projets s’avéreront tout à fait satisfaisants, et les influx astraux vous aideront à les réaliser sans trop de peine. Tout laisse à croire que vous finirez le mois dans l’espoir et même dans l’aisance. Vous devrez néanmoins savoir éviter de vous laisser dévorer par une ambition démesurée.

Santé

Bonne résistance physique. Vous connaîtrez peut-être des petits moments de fatigue, mais vous récupérerez très rapidement en vous couchant un peu plus tôt. Cette journée pourrait permettre à certains natifs atteints d’une maladie chronique de voir leur mal évoluer favorablement, grâce peut-être à un changement de traitement.

Travail

Ayant la dynamique planète Jupiter dans la manche, vous ressemblerez ce jour à un lion qui sort ses griffes. Vous serez accrocheur, bien décidé à gagner tous vos paris. Parfois même, vous donnerez l’impression de vouloir chercher la bagarre, histoire de tester vos capacités.

Citation

Je ne m’affligerai pas de voir que les hommes me connaissent mal, je m’affligerai de mal les connaître (Confucius).

Famille/foyer

Vous aurez des relations harmonieuses avec ceux que vous aimez, vous efforçant de les comprendre et d’assumer leur bien-être. Il s’en dégagera un climat rassurant et gai, car ceux qui vous entourent n’auront plus le sentiment que vous leur glissez entre les doigts.

Vie sociale

Sous l’impulsion de Mars, vous chercherez à multiplier les signes extérieurs de richesse. Question de standing oblige ! Cela vous paraîtra tellement plaisant de faire des envieux ! Attention, « On se ruine souvent pour soutenir qu’on est riche » (Gustave Le Bon) !

Nombre chance

939

Clin d’oeil

Faites un bilan objectif de vos expériences passées.

VERSEAU

Amour

Votre vie conjugale sera la mieux placée pour profiter des bienfaits de Jupiter en excellent aspect. Vous aurez envie de partager davantage de moments d’intimité, en couple ou en famille. Célibataire, vous serez surpris en constatant que vous prenez cette idylle au sérieux sans vraiment le vouloir. C’est dire que le charme de la personne que vous fréquentez en ce moment vous a subjugué. Vous ne comprendrez pas comment cela a pu vous arriver !

Argent

Dans le domaine matériel, vous ne ménagerez pas vos efforts pour gérer efficacement votre budget afin d’améliorer votre confort et celui des vôtres. Vous aurez également la possibilité de réaliser des placements assez lucratifs.

Santé

Mercure en cet aspect devrait dans l’ensemble protéger votre équilibre physique. Seul point qui risque d’être un peu plus faible : votre résistance nerveuse. Neptune pourra en effet vous causer des insomnies ou vous rendre plus sensible au stress. Si cela vous arrive, n’hésitez pas à en parler à votre médecin pour qu’il vous prescrive des calmants à base de plantes ou d’homéopathie.

Travail

Le travail patient et régulier sera bien influencé. Par contre, toute initiative fracassante aura peu de chance d’aboutir aujourd’hui. La spéculation immobilière n’aura pas non plus la faveur des astres.

Citation

Les vaches du malchanceux sont mortes d’un coup de pied de mouche (proverbe rundi).

Famille/foyer

Sous l’égide de Jupiter, la planète de la chance et du bien-être, la vie en famille sera facile et agréable. Vos enfants seront en pleine forme et rapporteront de bons résultats extérieurs. Si l’un d’entre eux pratique un sport ou suit une formation artistique, le succès sera pour lui au rendez-vous.

Vie sociale

Si les circonstances vous ont placé dans des situations délicates et exposé à une certaine agressivité de votre entourage, cette journée semble vous aider à faire la paix. Vous vous entendrez particulièrement bien avec certains natifs des Gémeaux.

Nombre chance

301

Clin d’oeil

Sachez regarder la réalité bien en face si vous voulez être en mesure de saisir les bonnes occasions qui passent.

POISSONS

Amour

Vous oscillerez entre le sens du devoir conjugal et l’envie de n’en faire qu’à votre tête. Il vous faudra faire un réel effort pour ne pas céder à la tentation : quelqu’un passera par là, qui vous donnera furieusement envie d’oublier tous vos beaux serments de fidélité ! Célibataire, vous avez vraiment envie de vous marier, avouez-le ! Mais vous hésiterez de passer devant Monsieur le Maire ou Monsieur le Curé, ne sachant si l’amour et le mariage peuvent coexister comme vous le souhaitez. Ah, cruel dilemme, que personne ne peut résoudre à votre place !

Argent

Cette position de Saturne laisse entendre que la chance financière ne sera pas de votre côté pour le moment. Cela ne veut pas dire que vous serez automatiquement confronté à des difficultés pécuniaires. En revanche, cette configuration indique que si vous agissez sans précaution, si vous dépensez trop ou si vous vous lancez dans des opérations risquées, la chance pourrait vous lâcher. Vous devrez donc rester très prudent.

Santé

Avec l’appui de Pluton, vous traverserez cette journée sans connaître de problèmes de santé notables si vous vous disciplinez et respectez un rythme régulier. Le sommeil sera votre plus précieuse arme contre toutes les agressions. Surveillez votre tension.

Travail

Dans votre travail, faites le point, organisez-vous au mieux, de manière à ne pas perdre de temps en efforts inutiles. Prenez de bonnes résolutions qui faciliteront vos tâches. C’est ainsi que vous pourrez profiter à fond des bonnes influences de Mercure et vous ouvrir de belles perspectives professionnelles.

Citation

On n’a que le plaisir que l’on donne (Alphonse de Chateaubriant).

Famille/foyer

Très belles protections célestes dans le domaine familial. Vos relations avec vos proches, parents et enfants, seront exceptionnellement agréables. Les uns et les autres seront en outre en excellente forme, et aborderont la journée avec tonus et joie de vivre.

Vie sociale

Avec Mars en bel aspect, ce sera le moment d’aller à la découverte, d’élargir vos horizons. Il faudra donner suite à de nouvelles relations amicales, qui vous enrichiront sur le plan de l’intellect.

Nombre chance

987

Clin d’oeil

Rendez-vous compte de l’inépuisable énergie qui est en vous.

