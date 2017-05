Éphéméride du jour ….., 16 mai 1966 // Naissance de Janet Damita Jo Jackson, Chanteuse, danseuse, actrice américaine

16 mai 1966 Naissance de Janet Damita Jo Jackson, Chanteuse, danseuse, actrice américaine

Neuvième et dernier enfant de la famille Jackson, elle est la sœur cadette de Michael Jackson. Elle est aujourd’hui considérée comme l’une des plus grandes artistes R&B et pop de l’histoire de la musique ; elle a inspiré de nombreux artistes (Ciara, Beyoncé, Britney Spears, Lady Gaga) et est encore aujourd’hui une des références du R&B et de la pop. Elle est connue pour ses séries d’enregistrements sonique innovantes, pour être socialement engagée (Soutien des droits des homosexuels, actions contre le racisme, soutiens des associations AmFAR et UNICEF…), être une artiste sexuellement provocante, ainsi que pour ses spectacles élaborés, ses apparitions à la télévision et ses rôles dans certains films.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 16 Mai 2017

136ème jour de l’année, 20ème semaine de l’année

249jours avant la fin de l’année

UN FAIT A RETENIR

16 Mai 1966 Début de la Révolution culturelle en Chine

La grande révolution culturelle représente l’un des événements marquants de l’histoire chinoise contemporaine, dont le retentissement international est considérable.

En 1966, Mao décide de lancer la révolution culturelle afin de consolider son pouvoir en s’appuyant sur la jeunesse du pays. Le dirigeant souhaite purger le Parti communiste chinois (PCC) de ses éléments « révisionnistes » et limiter les pouvoirs de la bureaucratie. Les « gardes rouges », groupes de jeunes Chinois inspirés par les principes du Petit Livre rouge, deviennent le bras actif de cette révolution culturelle. Ils remettent en cause toute hiérarchie, notamment la hiérarchie du PCC alors en poste.

———————————————————————————————————————

HAITI

16 Mai

1812 Dans le cadre de la lutte contre Christophe, Pétion ordonna le recrutement de paysans

Alexandre Pétion, président de la République d’Haïti (départements de l’Ouest et du Sud) « ordonna au colonel Tahet, de former pour le lui envoyer, un détachement de cents hommes recrutés dans les communes de Miragoâne, Saint Michel et Anse-à-Veau et choisis parmi les habitants cultivateurs ayant des armes et qui ont le plus d’intérêt à soutenir la République contre Christophe. »

———————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«Fais ce que tu aimes ou aime ce que tu fais; sinon gare à la maladie.»

Daniel Desbiens

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint Honoré

Évêque d’Amiens au VIe siècle, populaire au XIe siècle en Picardie. Les Honoré sont intelligents. Leur couleur : l’orangé. Leurs chiffres : le 3 et le 8.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Mardi 16 Mai 2017 Lune Gibbeuse descendante

Jeudi 25 Mai 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Taureau, comprise entre le 20 avril et le 19 mai

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Bélo&friends «drapo m»

Pour découvrir la musique de Bélo& friends «drapo m»

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=gJpf1MUkOD4

——————————————————————————————————————————-

IFH- Aujourd’hui-7HPM

Projection du film « Five Broken Cameras » de Emad Burnat et Guy Davidi dans le cadre de ciné mardi.

——————————————————————————————————————————

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

——————————————————————————————————————————

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

——————————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

16 mai 1703 Le tsar Pierre le Grand fonde Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg fut fondée le 16 mai 1703 par Pierre le Grand, tsar de Russie qui en fit sa capitale.

Du règne de Pierre le Grand à celui de Nicolas II, Saint-Pétersbourg a été la capitale de l’empire russe. Comme port et ville industrielle importante, sa population ouvrière était nombreuse et gagnée aux idées socialistes dès la fin du XIXe siècle. Elle a été le centre principal des révolutions de 1905 et de 1917 à la suite desquelles les bolcheviks de Lénine et Trotsky prirent le pouvoir, puis refirent de Moscou la capitale du pays.

Saint-Pétersbourg, s’appellera Petrograd, puis Leningrad sous le régime communiste, avant de retrouver son nom d’origine, Saint-Petersbourg, en 1991.

16 mai 1703 Décès de l’écrivain Charles Perrault

Charles Perreault, né le 12 janvier 1628, est resté célèbre pour ses Contes de Perrault, issus de la tradition populaire.

Charles Perrault écrivit les Contes de ma mère l’Oye, paru en 1697

et qui comprenaient

La Belle au Bois Dormant

Le Petit Chaperon Rouge

Barbe Bleue,

Le Chat Botté

Les Fées

Cendrillon ou la petite pantoufle de vair

Riquet à la houppe

Le Petit Poucet

16 mai 1763 Naissance de Louis-Nicolas Vauquelin

Louis-Nicolas Vauquelin, à Saint-André-d’Hébertot dans le Calvados, est un pharmacien et chimiste français. Il découvrit notamment deux éléments chimiques, le chrome et le béryllium.

Il est décédé le 14 novembre 1829.

16 mai 1888 Sortie du disque plat

Devant le Franklin Institute, à Philadelphie, Emile Berliner présente le disque plat, successeur du cylindre.

16 mai 1905 Naissance d’Henry Fonda, acteur américain

Henry Jaynes Fonda, né le 16 mai 1905 à Grand Island dans le Nebraska et mort le 12 août 1982 (à 77 ans) à Los Angeles, est un acteur américain. Il est le père de l’acteur Peter Fonda et de l’actrice Jane Fonda, et le grand-père de l’actrice Bridget Fonda.

16 mai 1920 Au Vatican, Jeanne d’Arc est canonisée

Jeanne d’Arc est béatifiée le 18 avril 1909 et canonisée le 16 mai 1920.

Sa fête religieuse est fixée au 30 mai, jour anniversaire de son martyre.

Pie XI la proclame sainte patronne secondaire de la France en 1922.

Jeanne d’Arc, née vers 1412 à Domrémy (en Lorraine), village du duché de Bar dont une partie relevait du royaume de France pour le temporel et de l’évêché de Toul pour le spirituel, et morte sur le bûcher le 30 mai 1431 à Rouen, capitale du duché de Normandie alors possession du royaume d’Angleterre, est une héroïne de l’histoire de France, chef de guerre et sainte de l’Église catholique, surnommée depuis le XVIe siècle « la Pucelle d’Orléans » et, depuis le XIXe siècle, « mère de la nation française ».

16 mai 1930 Gilbert LaBine découvre l’uranium

Le prospecteur Gilbert LaBine découvre la pechblende, source principale d’uranium et de radium, au Grand lac de l’Ours, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Gilbert LaBine a changé le cours de l’histoire mondiale en 1930 par la découverte qu’il effectua au Grand Lac de l’Ours dans les Territoires du Nord-Ouest.

En découvrant des gisements de radium et d’uranium, LaBine faisait entrer le Canada dans l’âge atomique. Il était probablement l’un des rares prospecteurs à cette époque à pouvoir identifier ce type de composé minéral.

Le gisement de radium-uranium au Grand lac de l’Ours nommé Eldorado était si riche qu’il mit fin au monopole de la Belgique sur le radium.

Mais des marchés saturés et l’accumulation de stocks causèrent la suspension de la production jusqu’à la Seconde Guerre mondiale lorsque la demande d’uranium se fit pressante – uranium qui fut à l’origine de la production de la première bombe atomique dont l’explosion, à Hiroshima, mit fin à la guerre la plus dévastatrice de l’histoire de l’humanité. La bombe de Nagasaki en était une au plutonium.

16 mai 1966 Début de la Révolution culturelle en Chine

La grande révolution culturelle représente l’un des événements marquants de l’histoire chinoise contemporaine, dont le retentissement international est considérable.

En 1966, Mao décide de lancer la révolution culturelle afin de consolider son pouvoir en s’appuyant sur la jeunesse du pays. Le dirigeant souhaite purger le Parti communiste chinois (PCC) de ses éléments « révisionnistes » et limiter les pouvoirs de la bureaucratie. Les « gardes rouges », groupes de jeunes Chinois inspirés par les principes du Petit Livre rouge, deviennent le bras actif de cette révolution culturelle. Ils remettent en cause toute hiérarchie, notamment la hiérarchie du PCC alors en poste.

Les intellectuels, de même que les cadres du Parti, sont publiquement humiliés, les mandarins et les élites bafouées, les valeurs culturelles chinoises traditionnelles et certaines valeurs occidentales sont dénoncées au nom de la lutte contre les « quatre vieilleries ». Le volet « culturel » de cette révolution tient en particulier à éradiquer les valeurs traditionnelles. C’est ainsi que des milliers de sculptures et de temples (bouddhistes pour la plupart) sont détruits. L’expression politique s’est libérée par le canal des « dazibao », affiches placardées par lesquelles s’expriment les jeunes révoltés. La période de chaos qui s’ensuit mène la Chine au bord de la guerre civile, avant que la situation soit peu à peu reprise en main par l’Armée populaire de libération et l’intervention de modérés comme Zhou Enlai.

Cette agitation permet à Mao de reprendre le contrôle de l’État et du Parti communiste.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /