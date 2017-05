Accord commercial surprise entre les USA et la Chine : bonne nouvelle pour l’économie mondiale

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Cette guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine qui s’annonçait en grande pompe, lors de la campagne présidentielle américaine, n’aura pas lieu, si l’on veut être très optimiste d’une amélioration considérable des relations économiques entre les deux grandes puissances économiques du monde, suite à ce dernier accord commercial surprise conclu ce weekend dernier entre les USA et la Chine.

En effet, suite à la dernière rencontre entre Donald Trump et le président Chinois, Xi Jinping, en Floride, Pékin et Washington ont réussi à lever certain nombre d’obstacles qui empoisonnaient jusque-là leurs relations commerciales et qui allaient avoir des conséquences négatives sur l’économie mondiale.

Cet accord bilatéral prévoit, d’une part, l’ouverture des frontières chinoises aux exportations américaines de bœuf et de gaz naturel américain et, d’autre part, va faciliter l’accès au marché chinois des fournisseurs de moyens de paiement électronique américains, notamment l’expansion en Chine de Visa et MasterCard qui piaffent depuis des années pour entrer sur cet immense marché qui leur restait en grande partie fermé malgré un contentieux devant l’Organisation mondiale du commerce tranché en leur faveur.

D’un autre côté, à travers cet accord, les Etats-Unis se sont engagés à lever les barrières sur les importations de volaille en provenance de Chine et se disent prêts à accueillir plus d’investissements directs de la part des entrepreneurs chinois. Il faut mentionner, en passant, que les investissements de la Chine vers l’étranger ont atteint environ $160 milliards en 2016. On espère bien qu’Haïti pourrait capter même 1% de ces investissements.

Bref, concernant la viande de bœuf, c’est un marché potentiel de 2.5 milliards de dollars qui va s’ouvrir aux éleveurs américains à partir du mois de juillet 2017. Selon certains analystes, cet accord commercial entre les USA et la Chine vise à répondre aux promesses faites par Donald Trump pendant la campagne électorale et depuis son élection de s’attaquer à la réduction du gigantesque déficit commercial des Etats-Unis avec la Chine. Un déséquilibre qui a atteint 347 milliards de dollars en 2016, soit 60 % du déficit total commercial américain.

De bonnes nouvelles pour l’économie mondiale ou les perspectives de l’économie mondiale, avec ce nouvel accord commercial entre les USA et la Chine, cet accord qui devrait en principe avoir des impacts positifs sur le marché de l’emploi aux Etats-Unis, premier pays de provenance des transferts privés de la diaspora vers l’économie haïtienne.