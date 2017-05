Haïti – Météo: Le pays de nouveau menacé par les intempéries

Source HL/ HaïtiLibre

Les conditions météorologiques au niveau de la Caraïbe dans leur évolution actuelle sont sous l’influence d’air humide, dû à l’approche d’un creux d’altitude sur les grandes Antilles. Par conséquent, des averses localement orageuses sont prévues sur Haïti, les 16, 17 et 18 mai 2017. Ces précipitations sont susceptibles de toucher l’ensemble du pays et plus particulièrement les départements du Sud, du Sud-Est, de la Grand Anse, de l’Artibonite, du Centre, du Nord-Ouest et de l’Ouest.

Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, lance un appel à la population à la plus grande prudence face aux risques d’inondations, d’éboulements et de glissements de terrain que pourraient provoquer ces pluies.

En raison du cumul d pluie déjà enregistrées, notamment