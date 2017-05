Haïti : Aide matérielle et technique à 2, 500 pêcheurs affectés par l’ouragan Matthew

P-au-P, 15 mai 2017 [AlterPresse] — Le Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural (Marndr) et l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao) viennent de lancer un projet de fourniture de matériels de pêche et une assistance technique à 2, 500 pêcheurs affectés par l’ouragan Matthew, en octobre 2016.

La distribution de matériels de pêche, qui a débuté ces derniers jours dans la commune de Saint-Jean du Sud, se poursuivra dans 20 autres communes, selon les informations communiquées à AlterPresse.

Des sessions de formation aux groupements de pêcheurs seront réalisées pour la mise en place, la gestion et l’entretien des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP), qui facilitent une pêche abondante en haute mer.

Il sera question également de la gestion et l’entretien des moteurs, des bateaux et du matériel de pêche, ainsi que de la réparation de bateaux et de moteurs et la Gestion de Risques et Désastres en mer.

L’ouragan Matthew a causé d’énormes dégâts dans la plupart des communes côtières du Grand Sud.

Les équipements de pêche et de conservation de poisson, notamment les bateaux, les moteurs, les sennes, les filets, les nasses, les Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP), les glacières, entre autres, ont été détruits par