Haïti-Foot-D1: 13e journée, l’ASSE chute, le Real Hope revient en tête

Source Esther Versière | hpnhaiti.com

De son côté, le Real Hope profite de ce faux pas pour reprendre la tête du classement en dominant (2-0) à le Baltimore SC.

Après plusieurs défaites depuis l’ouverture de cette compétition, le Don Bosco a battu (2-0) le Cavaly AS pour redonner espoir à ses fans déçus.

À cette 13e journée, 15 buts ont été inscrits pour 7 matches disputés.

Les résultats de la 13e journée:

Samedi 13 mai 2017

Real Hope vs Baltimore 2-0

(Jackinto Jean x2)

Don Bosco vs Cavaly 2-0

(Richardson Pierre x2)

Dimanche 14 mai 2017

América vs Fica 1-1

(Michaël Martine (AME); Jean-Baptiste Deshommes (FIC)

AS Sud’Est vs AS Mirebalais 0-1

(Handy Coby Jean Rodriguez 46e)

Tempête vs FC Petit Goâve 3-0

(Marc Robenson Beldort 1ere, Denilson Pierre 55e, 80e)

AS Capoise Vs Ouanaminthe 1-1

(Dany Camille (ASC); Roobens Philogène Paloulou

Racing Club Haïtien vs Juventus 2-1

(Wilguens Saint-Fort 7e, Alexandre Boucicaut 45e (p) (RCH); Bernardin Almonord 63e (JUV)

Classement:

1- Real Hope: 24 points

2- AS Mirebalais: 23 points

3- AS Sud’Est…………lire la suite sur hpnhaiti.com