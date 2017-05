Les titres de l’actualité du lundi 15 mai 2017 sur radio Vision 2000

On en sait un peu plus sur le protocole d’accord signé entre le gouvernement et les syndicats de transport en commun concernant la révision à la hausse des prix de l’essence à la pompe. Outre l’augmentation de 35, 30 et 25 gourdes respectivement sur la gazoline, le Gasoil et le kérosène, il est prévu des ajustements respectifs de 6, 5 et 4 gourdes sur ces produits à chaque arrivage d’un bateau pétrolier en Haiti, selon l’article 9 de ce protocole.

De 2010 à date, ce sont près de 36 milliards de gourdes de perte que l’Etat a enregistré, selon les ministres des Finances et du commerce annonçant la mise en application, à partir du 1er Octobre prochain, du décret du 9 Mars 1995 régissant la matière.

Des parlementaires sont divisés sur la révision à la hausse des prix de l’essence. Si certains applaudissent cette décision, d’autres la désapprouvent. C’est le cas du Député Lavalas Bertrand Sinal qui dit attendre la réaction de ses collègues qui s’étaient opposés à une décision similaire du gouvernement de transition.

Toutes les activités ont été paralysées, ce lundi, au service de l’Immigration et de l’Emigration à Lalue en raison d’un arrêt de travail des employés pour protester contre l’arrestation d’un des leurs, la semaine dernière, pour son implication présumée dans des cas de fraude. Cette situation a provoqué la colère des citoyens qui n’avaient pas pu récupérer leurs passeports.

Le Directeur général du Ministère de l’Intérieur, Fednel Monchéry, qui s’était rendu sur les lieux n’a pas pu trouver une entente avec les grévistes pour faciliter la reprise des activités au sein de l’institution.

Le présumé chef de gang Gracia Desormeaux alias « Ti machan » et Plusieurs de ses acolytes ont été arrêtés, ce week-end, par la police de Saint-Marc. Ils sont accusés notamment d’enlèvement, de vol et de braquage, selon le responsable du commissariat de la cité de Nissage Saget, Jean Joras Sidney.

Lancement, ce Lundi, des activités commémoratives de la Saint-Yves, le Saint-Patron des Avocats au centre de convention de la Banque centrale avec une conférence-débat autour « du droit des affaires et des Banques » et « du développement financier et des assurances ». Les activités qui s’étendront jusqu’à vendredi se déroulent, cette année, autour du thème : « Un ordonnancement juridique, vecteur des investissements ».