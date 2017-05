Le DG de l’OFATMA en tournée dans les départements de l’Ouest, des Nippes et du Sud

Source Skason Baptiste / skasonbaptiste@gmail.com | Section Communication OFATMA

Le Directeur Général de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA), Dr Agabus Joseph, a effectué une tournée de deux jours, les 10 et 11 mai 2017, dans trois départements du pays, afin de s’enquérir du fonctionnement des principaux services déconcentrés de l’institution. Il s’est fait accompagner de son équipe constituée entre autres de son chef de cabinet a.i, Dr Gelin Gédéon, et du directeur des bureaux régionaux, David Moncoeur. Le nouveau patron de l’OFATMA estime nécessaire sa série de visites d’évaluation des différents services déconcentrés des départements de l’Ouest, des Nippes et du Sud.

Dr Agabus Joseph en a profité pour présenter sa vision de modernisation aux personnels des différents services déconcentrés de l’OFATMA. Tout en recevant les cahiers de charge des employés, il a promis de tout mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail.

« Je vous promets que sous mon administration je prendrai toutes les dispositions nécessaires en vue de résoudre les différents problèmes confrontés par les différents services de l’OFATMA », a-t- il fait savoir, plaidant ainsi pour le renforcement des structures administratives de l’OFATMA afin d’offrir de meilleurs services à la population. Ce qui, selon lui, est inscrit dans la droite ligne avec la vision de l’administration Moïse / Lafontant, ce qui correspond à promouvoir la santé pour tous.

En outre, le Dr Agabus Joseph s’est félicité de l’accueil reçu dans les différents services régionaux. Aux Cayes, il a été émerveillé par l’imposante structure de l’hôpital d’urgence, de traumatologie de l’OFATMA des Cayes. « Ce centre hospitalier bien équipé se veut une référence dans le département du Sud avec les standards de l’OFATMA », a laissé entendre le successeur de Max Roudolph Saint-Albin.

Cette visite avait pour principal objectif, de définir un plan d’extension afin d’ajouter d’autres services, tels que : l’urologie, le service dentaire et la dermatologie surtout après les inondations répétées dans la région. S’exprimant à l’occasion, Dr Joseph a indiqué qu’il va œuvrer pour le renforcement des services de la pédiatrie et de la gynécologie qui, selon lui, doivent être opérationnels tous les jours.

Cette tournée a servi de prétexte au DG Joseph qui s’est entretenu avec les différentes autorités locales et départementales, dont le Sénateur Pierre François Sildor, le Président du Conseil communal de la ville des Cayes, Jean Gabriel Fortuné, le Directeur départemental de la PNH, Mario Aubergiste, le Délégué départemental du sud, Max Serge Daniel et au téléphone avec le Sénateur Richard Hervé Fourcand, retenu au Parlement.