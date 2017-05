Ajustement en moyenne de 18% des prix à la pompe : entre mesure nécessaire pour le gouvernement et extrêmement difficile pour la population

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

La fin d’une inflation insupportable à deux chiffres dans l’économie semble n’être pas pour demain, suite à cette dernière mesure du gouvernement d’ajuster les prix à la pompe qui a déjà des conséquences sur les prix du transport en commun dans l’économie.

En effet, après toute une semaine de débats, de discussions, de propositions de contre-propositions et même de menaces, le gouvernement a finalement révisé sa première proposition à la baisse et a trouvé une entente avec les syndicats, en ce qui concerne une augmentation des prix des produits pétroliers dans l’économie.

Une augmentation de 18% sur la gazoline, de 20% sur le diesel et de 17% sur le kérosène, telle est la dernière décision du gouvernement qui est très loin de sa première proposition.

Maintenant, s’agit-il d’un ajustement final des prix à la pompe ou d’une première vague d’augmentation des prix des produits pétroliers par rapport à ce que les prix devraient être réellement ? De toute façon, avec cet ajustement, le gouvernement s’assure qu’il va diminuer les manques à gagner sur les recettes pétrolières d’au moins 50% pour le reste de l’exercice, en captant au moins 23 millions de gourdes par jour.

Une mesure, d’un côté, nécessaire pour l’administration Moise-Lafontant qui fait face à une situation extrêmement difficile au niveau des finances publiques face à des promesses de campagne, qui cherchait une alternative plus sûr et plus rapide et qui ne voulait pas générer une inflation dans l’économie découlant des financements monétaires de la BRH. Mais, d’un autre côté, il s’agit également d’un coup dur pour une bonne partie de la population qui continuera à fera face à des pressions inflationnistes pendant que la situation économique du pays se dégrade, notamment après le cyclone Matthew, avec des prévisions de croissance économique des plus sombres pour 2017 et un renchérissement de l’inflation qui a atteint 14.3% en Mars dernier en glissement annuel.

A chaque tentative d’ajustement des prix à la pompe en Haiti, c’est toujours tout un tollé, tout un débat, car nous avons un grand déficit de gouvernance, où l’Etat ne prend pas des décisions quand il le faut. Il faut rappeler que de 22 Janvier 2016 à 22 Août 2016, le prix du baril de pétrole sur le marché international est passé de 31 à 48 dollars, soit une augmentation d’environ 54%. Alors que les prix à la Pompe en Haïti, pendant cette période, n’avaient subi aucun ajustement jusqu’à cette tentative du dimanche 21 Août 2016 sous le gouvernement Privert-Jean Charles, une tentative qui avait été cassée par des forces politiques et sociales.

Allons-nous assister à un autre ajustement des prix à la pompe avant la fin de l’année, si le prix du baril de pétrole reste dans les 50 dollars ?

Une affaire à suivre…