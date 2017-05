Haïti – Espagne : Inauguration de la Chambre de Commerce Hispano-Haïtienne

Lundi 8 mai 2017, à l’Ambassade d’Haïti à Madrid (Espagne), Antonio Rodrigue, le Ministre des Affaires Étrangères d’Haïti, a inauguré la Chambre de Commerce Hispano-Haïtienne, créée en mars dernier à l’initiative de la femme d’affaires française d’origine galicienne, Isabel Noriega qui a souligné que l’objectif était de développer la coopération économique, commerciale et humanitaire entre les deux pays « Nous avons décidé de créer une Chambre de commerce, un outil qui permet à toutes les entreprises haïtiennes et espagnoles qui font des affaires ensemble de bénéficier des économies des deux pays […] Le but ultime est d’être un point de rencontre entre l’Espagne et Haïti » au-delà de l’aspect purement économique et commerciale a expliqué Isabel Noriega.

« Je me souviens très bien que lors du dîner de charité [organisé à l'Ambassade en novembre 2016, pour venir en aide au victimes de Matthew] qu'Isabel Noriega avait soulevé cette idée de Chambre de commerce » a rappelé Antonio Rodrigue, qui était à l'époque le Chargé d'affaires à l'Ambassade d'Haïti à Madrid « Je soutiens