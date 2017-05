Haïti – Technologie : Premier Sommet International des femmes du numériques

Source HL/ HaïtiLibre

Lundi à l’hôtel El Rancho, la Chambre de Commerce des Femmes Entrepreneures d’Haïti (CCFEH) et le Conseil National des Télécommunications (CONATEL), en présence de Jean David Rodney, Directeur Général du CONATEL, Daniella Jacques, Présidente du CCFEH, Jessy Menos, Ministre du tourisme, Pierre Marie Du Meny, Ministre du Commerce et de l’Industrie, Régine Lamur, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique et Cleveland Thomas, Directeur régional, de l’Agence des Nations Unies de la technologie, procéderont au lancement officiel du premier Sommet International des Femmes du Numériques (SIFNUH).

La 1ère édition du SIFNUH qui se tiendra les 15 et 16 mai à l’hôtel El Rancho, vise à échanger des expériences et des informations sur des sujets clés de la technologie numérique dans le contexte des femmes entrepreneures haïtiennes. À cet effet, le SIFNUH accueillera ……………………….lire la suite sur haitilibre.com