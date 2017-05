Haïti – Économie: Nouveaux tarifs des courses tap-tap Région Métropolitaine (Officiel)

Suite à l’entente entre le Gouvernement et les syndicats sur l’augmentation des prix des carburants à la pompe http://www.haitilibre.com/article-20940-haiti-flash-nouveau-prix-des-carburants-en-haiti-officiel.html le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) dans une note rendu publique dimanche 14 mai, signé de son Directeur Général Rudy Hérivaux, informe la population en général, les transporteurs et passagers en particulier, qu’en concertation avec les organisations syndicales, les tarifs des courses tap-tap, des différents circuits du territoire national ont été ajustés en conséquence et entre en vigueur à compter de ce lundi 15 mai 2017.

Nouveau tarifs pour la Région métropolitaine courses tap-tap :

Port-au-Prince – Carrefour (Station Essence Paloma) : 20 Gdes ;

Port-au-Prince (Blvd J.J.D/rue Macajoux) – Croix-des-Bouquets (Marché Croix-des-Bouquets) : 20 Gdes ;

Port-au-Prince (Blvd J.J.D/rue Macajoux) – via Delmas – Pétion-ville : 20 Gdes ;

Port-au-Prince – via Bourdon – Pétion-ville : 20 Gdes ;

Téléco (Rue pavée) – Pétion-ville : 20 Gdes ;

Port-au-Prince (Téléco Rue pavée) – Canapé-vert (marché Canapé-vert) : 15 Gdes ;

Port-au-Prince (rue des Miracles et du Centre) – Christ Roi : 15 Gdes ;

Port-au-Prince MadanKolo – Carrefour Feuilles (St Raphael) : 15 Gdes ;

Port-au-Prince (Rue Macajoux) – Croix des Missions (Eglise) : 15 Gdes ;

Port-au-Prince (Cabaret) – Cabaret : 30 Gdes ;

Port-au-Prince (Pont Rouge) – Archaie (Marché Archaie) : 45 Gdes ;

Port-au-Prince – Kenscoff : 60 Gdes ;

Portail Léogâne – Clercine 20 Gdes ;

Martissant – via Blvd. J.D. – Cité Soleil : 15 Gdes ;

Martissant – via Blvd. J.D. – Delmas 65 : 15 Gdes ;

Martissant – Aéroport : 15 Gdes ;

Archachon 32 : 7 Gdes ;

Lamentin 52 : 7 Gdes ;

Lamentin 54 : 7 Gdes ;

Waney 87 : 7 Gdes ;

Brochette 99 – Rivière Froide : 7 Gdes ;

Carrefour Marin – Route 9 (Fuji) : 10 Gdes ;

Croix des Bouquets – Meyer : 8 Gdes ;

Bon Repos – via Lilavois – Ceslesse : 8 Gdes ;

Croix des Bouquets – via Rte National #1 – Portail St. joseph : 20 Gdes ;

Croix des Bouquets – via Tabarre – Portail St. joseph : 20 Gdes ;

Croix des Bouquets – Tube : 15 Gdes ;

Croix des Bouquets – Bonette : 15 Gdes ;

Croix des Bouquets – Galette Roche Blanche : 15 Gdes ;

Bon Repos – via Rte National #1 – Portail St. joseph : 20 Gdes ;

Croix des Bouquets – La Feronnay : 15 Gdes ;……………....lire la suite sur haitilibre.com