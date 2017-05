Haïti – Économie: Nouveau Prix des carburants en Haïti (Officiel)

Source HL/ HaïtiLibre

Dans un AVIS officiel, rendu public ce dimanche, signée par les Ministres de l’Économie et du Commerce, le Gouvernement annonce les nouveaux prix des carburants à la pompe qui entreront en vigueur à compter de lundi 15 mai 2017.

AVIS :

« Les Ministères de l’Economie et des Finances, du Commerce et de l’Industrie avisent le public en général, les importateurs, les distributeurs et les consommateurs de produits pétroliers en particulier qu’à partir du 15 mai 2017 les prix en vigueur sur le territoire nationale sont fixés comme suit :

Gazoline : 224 gdes

Gasoil : 179 gdes

Kérosène : 173 gdes

Jude Alix Patrick Salomon

Ministre de l’Economie et des Finances

Pierre Marie Du Meny

Ministre du Commerce et de l’Industrie. »

En résumé, à partir de lundi, la gazoline qui était vendue189 gourdes le gallon augmente de 35 Gourdes et passe à 224 Gourdes (±18.5%) ; le diesel qui était vendu 149 Gourdes augmente de 30 Gourdes et passe à 179 Gourdes (±20%) et le gallon de kérosène qui était vendu 148 gourdes augmente de 25 Gourdes et passe à 173 Gourdes (±17%).

Aucun détail entourant les négociations ayant conduit à la fixation de ces prix, ni sur les mesures d’accompagnements n’ont été communiqué par le Gouvernement pour le moment.

À suivre…

Nouveaux tarifs des courses tap-tap Région Métropolitaine (Officiel)

http://www.haitilibre.com/article-20941-haiti-flash-nouveaux-tarifs-des-courses-tap-tap-region-metropolitaine-officiel.html

