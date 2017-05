Haïti – USA : Renouvellement du TPS, le Congrès maintien la pression

Source HL/ HaïtiLibre

Suite à la recommandation de « US Citizenship and Immigration Services » (USCIS), de mettre fin au Statut de Protection Temporaire (Temporary Protected Status – TPS) en janvier 2018 http://www.haitilibre.com/article-20727-haiti-flash-les-services-d-immigration-americains-recommandent-la-fin-du-tps.html Daniel M. Donovan, Jr. Membre du congrès (Républicain, 11e district de New York) prend à son tour la défense des haïtiens en écrivant une lettre adressée aux Secrétaires John F. Kelly et Rex Tillerson du Département d’État américain pour réclamer la prolongation du TPS.

Lettre de Daniel M. Donovan, Jr. :

« Chers secrétaires Kelly et Tillerson,

« Je vous écris aujourd’hui pour appuyer l’extension de la désignation du Statut de Protection Temporaire (TPS) pour Haïti. Le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a initialement désigné Haïti pour le TPS en raison de “conditions extraordinaires et temporaires” qui ont empêché les haïtiens à retourner chez eux en toute sécurité. Le retour des haïtiens prématurément aura un impact négatif sur les économies américaines et haïtienne et n’augmentera que l’instabilité sur l’île. Renouveler le TPS pour Haïti est dans notre intérêt national, et je vous exhorte à renouveler la désignation pendant 18 mois supplémentaires.

Le 12 janvier 2010, Haïti a été touché par un séisme dévastateur de magnitude 7,0, le plus fort à frapper le pays en 200 ans. Une grande partie de la capitale de Port-au-Prince a été détruite, et la Croix-Rouge a estimé qu’un tiers de la population était affectée. Les Nations Unies ont signalé que le tremblement de terre a coûté à Haïti 120% de son PIB.

Moins d’un an après le tremblement de terre, Haïti a été ravagée par une épidémie de choléra encore non contrôlée qui a tué près de 10,000 personnes et contaminé 900,000 autres. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies l’ont qualifié de “pire [épidémie de choléra] dans l’histoire récente”.

Le 4 octobre 2016, Haïti a été frappé par le premier ouragan de la catégorie 4 à touché terre sur l’île en 52 ans. L’ouragan Matthew a touché près de 2 millions d’haïtiens, tuant plus de 500 personnes. Des milliers de maisons………………..….lire la suite sur haitilibre.com