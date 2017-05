Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Attaque du cortège de la PNH :

Jeudi à Delmas 31 vers 19h00, des individus armés non identifiés ont attaqué l’un des véhicules du cortège de Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti. Dans l’échange de coups de feu, l’agent 1, Antoine Magath, de la 21ème promotion à été blessé. L’information a été confirmée par l’inspecteur principal Garry Desrosiers, Porte-parole adjoint de la PNH.

Prix des carburants, dialogue de sourd :

Vendredi, aucune entente n’a été trouvée entre le Gouvernement et les représentant syndicaux du transport en commun. Pire, on assiste a un véritable dialogue de sourd et la confusion est telle, que l’on ne sait même plus à combien s’élève les augmentations de part et d’autres, tant les propositions et contre-propositions sont rejetées, modifiées ou reviennent sur des positions antérieures. Les seules choses certaines, c’est que le Gouvernement tient à une augmentation et n’entend pas faire marche arrière et que les syndicats ne sont pas prêt à accepter n’importe qu’elle hausse.

Enquête sur le Gouvernement Jean Charles ? :

3 députés : Alfredo Junior Antoine, Kenscoff (KID), Jean Marcel Lumerant Grand-Goâve (INITEI et Yvon Geste Miragoâne (PHTK) on écrit au Président de la chambre basse pour lui demander d’obtenir l’état des décaissements, relatif au budget de l’exercice en cours pour la période allant d’octobre 2016 au 19 mars 2017, pour les besoins d’une enquête sur la gestion du Gouvernement Enex Jean Charles.

Fin de Mission sur la coopération internationale de la CELAC :

Vendredi à l’hôtel Kinam, Stevenson Jacques Thimoléon, le Directeur Général du Ministère de la Planification et de la Coopération externe, a procédé à la clôture ……………..…lire la suite suite sur haitilibre.com