Astrologie du jour

BELIER

Amour

Avec le présent aspect de Mercure, vous aurez droit à une certaine animation dans votre vie conjugale. Les couples en profiteront pour discuter, s’aimer, et se disputer aussi ! En somme, vous ne risquez pas de vous ennuyer avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, le présent mouvement céleste sera un régal pour vous. Il va en effet mettre l’accent sur votre vie amoureuse et provoquer des coups de coeur importants. Pour quelques-uns d’entre vous, ce sera même « la » rencontre qu’ils attendent depuis longtemps.

Argent

Concernant vos finances, vous aurez tout intérêt à mettre un frein à vos extravagances si vous ne voulez pas frôler des précipices ! Soyez particulièrement vigilant cette fois. En effet, votre réalisme et votre bon sens habituels vous feront cruellement défaut. Vous pourriez vous laisser entraîner dans des aventures risquées et perdre de grosses sommes d’argent en raison de mauvais placements.

Santé

Pas de gros problèmes de santé à redouter. Mais la vitalité subira un léger fléchissement. Il faudra éviter les boissons alcoolisées, qui sont mauvaises pour vos reins, et prendre un peu plus de repos.

Travail

Vous serez très performant sur le plan professionnel. Confiance, réussite, succès ! Bref, rien que du positif en cette journée. Vous aurez l’art de provoquer les contacts qui pourraient bientôt vous être utiles.

Citation

Cette obscure clarté qui tombe des étoiles (Corneille).

Famille/foyer

Uranus et Neptune influençant le secteur de la famille pourront vous valoir de bonnes surprises ou au contraire quelques désagréments. Leur influence sera souvent plus positive que négative. Mais avec Uranus, planète du changement, qui bouleverse les habitudes et incite à revendiquer son indépendance, vous serez confronté à des moments animés, notamment avec vos enfants, qui vous demanderont un effort d’adaptation.

Vie sociale

La tendresse de ceux qui vous aiment comptera plus que tout dans votre vie. Vous n’hésiterez pas à laisser transparaître votre immense besoin d’affection, même si cette attitude vous rend plus vulnérable.

Nombre chance

595

Clin d’oeil

Ne vous butez pas sur des positions. Supposez qu’elles soient erronées et reconsidérez vos objectifs.

TAUREAU

Amour

Pas question de vous encroûter dans une petite vie bien tranquille ! Vous aurez l’art de remuer votre conjoint ou partenaire et de l’entraîner dans un tourbillon d’activités. Pourtant, avant de lui imposer vos goûts et de le forcer à adopter votre rythme de vie trépidant, demandez-lui son avis. Cela évitera bien des problèmes. Célibataire, avec cet aspect de Vénus, l’amour vous fera de larges sourires. Vous savourerez avec délice les faveurs de Cupidon. Profitez bien de cet état de grâce, qui ne devrait pas durer éternellement.

Argent

Vos finances ne seront pas mauvaises. Mais les astres vous inclineront à la dilapidation : vous serez tenté de jeter l’argent par la fenêtre sans trop vous soucier du lendemain. Vous résisterez mal à l’envie d’acheter des choses qui, plus tard, s’avéreront parfaitement inutiles ou du moins non indispensables. Pensez à refréner vos impulsions dépensières. Souvenez-vous que « la fortune a pour main droite l’habileté et pour main gauche l’économie » (proverbe italien).

Santé

La santé des natifs du signe sera très favorisée aujourd’hui. Les malades, même graves, trouveront une bonne possibilité de guérison, peut-être par les médecines parallèles ou de nouvelles thérapies. Beaucoup d’entre vous retrouveront une forme éblouissante, sans même comprendre pourquoi. Méfiez-vous cependant de votre péché mignon : la gourmandise. Sachez que les pâtisseries et les crèmes glacées peuvent être, à doses exagérées, semblables à des poisons.

Travail

Dans votre métier, vous pouvez espérer voir votre ténacité récompensée. Mais attention, ne cédez pas à une crise d’impatience, qui pourrait gâcher tous les efforts que vous avez faits ces derniers temps, pour assumer votre rôle sans vous plaindre malgré les contretemps et les blocages.

Citation

Il n’est pas permis de s’emporter contre la vérité (Platon).

Famille/foyer

Si un désaccord ancien vous oppose à l’un de vos frères ou soeurs, mieux vaudrait ne pas le mettre sur le tapis aujourd’hui : vous n’arriveriez qu’à jeter de l’huile sur le feu et, au lieu de trouver un compromis, vous risquez au contraire de vous retrouver sérieusement brouillés.

Vie sociale

Saturne en mauvaise position : voilà qui laisse craindre un petit refroidissement amical. Ne dramatisez pas, c’est sûrement passager. D’autre part, vous prendrez des nouvelles de vos amis, vous répondrez aux messages ; mais pour se voir, ce sera plus tard.

Nombre chance

562

Clin d’oeil

Si vous attendez d’une situation qu’elle évolue, quelques concessions de votre part devraient accélérer les changements.

GEMEAUX

Amour

Votre vie à deux aura de bonnes chances de prendre une nouvelle direction. Jupiter jouera en votre faveur. Il vous donnera la possibilité de vous exprimer davantage et de mieux faire comprendre à votre conjoint ou partenaire la profondeur de vos sentiments envers lui. Célibataire, cet aspect d’Uranus décuplera votre besoin de sécurité affective. Ce jour, vous ne trouverez plus beaucoup d’avantages à la joyeuse vie de célibataire.

Argent

Les astres vous mettront en garde en matière d’argent. Ne vous laissez pas tenter par des affaires qui font espérer de gros bénéfices mais qui offrent peu de garanties. Ne faites pas non plus des mises importantes dans des jeux de hasard, car vos chances de gagner seront minimes. D’autre part, refusez catégoriquement de mettre des fonds dans les affaires sur lesquelles vous n’avez pas un droit de regard permanent.

Santé

Les bons influx planétaires dynamiseront plus votre mental que votre physique. Quelques problèmes d’ordre nerveux sont à craindre ; mais il n’y aura rien de grave, rassurez-vous.

Travail

Cette journée pourra coïncider avec une amélioration de la situation professionnelle. Les plus favorisés du signe seront ceux et celles qui travaillent dans le cadre d’une entreprise ou d’une administration. Le moment paraît, d’autre part, bien choisi pour faire valoir les droits à l’avancement.

Citation

Le ventre n’a pas de conscience (proverbe allemand).

Famille/foyer

Ce climat planétaire laisse présager une vie familiale sans histoire. Vous vous sentirez plus protecteur que jamais et ne ménagerez pas vos efforts pour faire plaisir à ceux que vous aimez, petits ou grands. Cette atmosphère harmonieuse pourrait vous donner envie de renouer le contact avec des membres de votre famille que vous voyez peu.

Vie sociale

Refusez les situations ambiguës ou les transactions louches, qui ne peuvent que créer en vous un sentiment de culpabilité et aliéner votre liberté. Faites toujours preuve d’une rectitude irréprochable.

Nombre chance

864

Clin d’oeil

Méfiez-vous d’une tendance néfaste à gaspiller votre énergie contre des moulins à vent.

CANCER

Amour

Cet aspect de Vénus insufflera du brio dans les relations conjugales. Multipliez les activités en commun avec votre conjoint ou partenaire pour éviter tout risque de rivalité malsaine. Célibataire, climat amoureux empreint de douceur et de légèreté, sous l’égide de Vénus. Vous serez enclin à faire assaut de séduction, et pencherez pour l’aventure agréable, le flirt aimable. Vous ne vous encombrerez pas de considérations pesantes. De toute façon, la vie sentimentale sera gaie, fluide, sans tensions ni drames.

Argent

Aucune planète n’influencera votre secteur argent. Vous n’aurez donc aucune mauvaise surprise à redouter. De plus, comme Jupiter, le maître de la chance, et le Soleil, astre d’expansion et de succès, travailleront ensemble, vous devriez avoir l’occasion de profiter de quelques coups de chance. La journée semble également très favorable pour réorganiser vos placements.

Santé

Physiquement et mentalement, vous serez en pleine forme grâce aux bons influx d’Uranus. Et votre moral, un facteur clé de votre équilibre, sera nettement meilleur que dernièrement. Voilà qui contribuera évidemment à atténuer les risques de maladies liées à l’anxiété. De plus, si vous souffrez de troubles hépatiques, ceux-ci pourront être efficacement traités.

Travail

Avec cet aspect de Saturne, approfondissez vos connaissances techniques en faisant des stages ou en suivant des cours particuliers. Surtout, laissez libre cours à votre curiosité et à votre désir de résoudre enfin les problèmes qui bloquent votre carrière.

Citation

C’est son caractère qui fait à chacun sa destinée (Cornelius Nepos).

Famille/foyer

Ne vous montrez pas trop exigeant avec vos proches. A force de vous voir mécontent, ils vont finir par se révolter ou par développer un complexe d’infériorité injustifié. Soyez particulièrement vigilant avec vos enfants ; ils auront besoin de vos encouragements plutôt que de vos critiques, de votre confiance plutôt que d’une autorité rigide.

Vie sociale

Saturne vous donnera une certaine fortitude d’âme. En apparence du moins, rien ne vous touchera. Vous arborerez un visage lisse, un air serein. Il faut dire que vous bénéficierez d’un superbe équilibre général. Si les êtres que vous chérissez vous blessent involontairement, vous n’en montrerez rien, mais vous serez peiné quand même.

Nombre chance

624

Clin d’oeil

Ne sous-estimez pas les autres, surtout si ce sont vos adversaires.

LION

Amour

Célibataire, une aventure amoureuse se dessinera à l’horizon. Si elle vous intéresse, jouez de tous vos atouts : vous serez irrésistible, et celui qui vous tombe dessus s’en rendra vite compte. Jupiter, la planète la plus bénéfique du système solaire, va solidement protéger votre vie à deux. L’action favorable de Jupiter sera de plus renforcée par celle du Soleil. Vous pouvez vous attendre à une journée sereine, marquée par la tendresse et la sensualité.

Argent

Le présent environnement planétaire devrait vous permettre d’améliorer votre situation financière. Mais en même temps, vous aurez sans doute pas mal de dépenses à faire pour la maison. Faites vos comptes attentivement pour ne pas basculer dans le rouge.

Santé

Dans l’ensemble, cette fois, vous pourrez compter sur l’efficacité de vos défenses naturelles. Ainsi, vous échapperez aux affections microbiennes ou virales. Mais attention aux tendinites, claquages et autres ennuis musculaires si vous pratiquez un sport violent ou à risques.

Travail

Après votre dernier succès professionnel, vous manifesterez vraisemblablement aujourd’hui une nette tendance à la mégalomanie, vous voyant déjà avec une meute de journalistes et de photographes à vos trousses ! Cela ne devra vous causer aucun tort tant que vous saurez garder la tête froide. Continuerez à travailler d’arrache-pied comme vous avez l’habitude de le faire, car c’est par le travail que vous sortirez du troupeau.

Citation

Aie un cheval qui t’appartienne et tu pourras en emprunter un autre (proverbe anglais).

Famille/foyer

Dans votre foyer, vous mettrez gaieté et animation. Votre conjoint sera presque jaloux de la complicité qui vous unira à vos enfants. Voilà ce qu’il faudra à tout prix éviter.

Vie sociale

La journée sera favorable aux rapports de camaraderie avec ceux qui vous sont chers. Prouvez votre affection à vos amis au moyen de petites attentions. Ce serait le moment de vous réunir entre amis de longue date pour parler des temps passés et pour évoquer vos souvenirs communs. Vous verrez, ce sera très agréable.

Nombre chance

254

Clin d’oeil

N’oubliez pas que les circonstances extérieures à votre volonté peuvent parfois réaliser des miracles.

VIERGE

Amour

Vénus soutiendra vos affaires de coeur. Mais le côté favorable de son influence sera un peu affaibli par d’autres configurations planétaires. Ne négligez donc pas trop ceux qui vous aiment, si vous ne voulez pas en subir le contrecoup et vous plaindre que vous êtes incompris. Faites les efforts nécessaires pour pouvoir goûter à fond aux joies amoureuses.

Argent

Evitez de vous lancer dans des transactions financières importantes aujourd’hui. Vous auriez une fâcheuse tendance à tout compliquer, bref, à vous mélanger un peu les pinceaux. Ça ira mieux plus tard. La journée sera idéale pour acheter un billet de loterie ou jouer au Loto. N’oubliez pas de consulter votre nombre de chance du jour.

Santé

Physiquement, vous tiendrez la pleine forme dans l’ensemble. Seule la résistance nerveuse laissera quelque peu à désirer, ou bien vous aurez quelques problèmes circulatoires. Mis à part ces quelques réserves, vous vous sentirez capable de conquérir le monde.

Travail

La Lune en cet aspect vous permettra de faire le point et de donner une base plus rigoureuse à vos projets et intentions. Vous verrez ainsi plus clair dans la marche à suivre dans vos activités professionnelles. Votre efficacité sera bien vue et appréciée de vos supérieurs si le terrain est bien préparé.

Citation

L’envie est plus irréconciliable que la haine (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Le climat astral dans son ensemble vous contraindra à faire face à des problèmes familiaux dont vous vous passeriez volontiers. Par ailleurs, il vous obligera à vous battre, à faire appel à votre agressivité latente.

Vie sociale

Cette fois, c’est à vos amis du premier cercle que vous accorderez la priorité. D’autre part, une parole maladroite pourrait créer un froid avec un de vos amis. Ce n’est sans doute pas très grave. Quelques excuses ou attentions sincères devraient suffire pour rétablir rapidement un meilleur climat entre vous.

Nombre chance

526

Clin d’oeil

Expédiez promptement les affaires courantes pour être à l’aise.

BALANCE

Amour

Vous remettrez beaucoup de choses en question sur le plan conjugal, soit que vous souffriez d’un sentiment de solitude, soit que vous éprouviez le besoin de retrouver une plus grande liberté. Grâce au bon influx de Mars, vous saurez faire des choix judicieux. Célibataire, des occasions de rencontre pourraient se présenter, mais vous manquerez de concentration, ou de motivation. Comme vous êtes du genre imprévisible, vous pourrez malgré tout vous laisser séduire, mais l’aventure cette fois aura bien peu de chances de durer.

Argent

Profitez bien de l’appui des astres pour conduire vos affaires, stimuler votre volonté, et prendre des décisions rapides en neutralisant votre hésitation coutumière. Le succès sera au bout du chemin, à condition de savoir le mériter.

Santé

Tonus et vitalité grâce aux bons influx de Pluton. Vous vous sentirez bien et épanoui. Mais n’en profitez pas pour manger n’importe quoi, vous risquez d’avoir des surprises pas très agréables.

Travail

L’influence de Mars s’exprimera à fond. Dans votre travail, vous serez l’optimisme et l’audace personnifiés. Vous manifesterez votre esprit d’initiative et oserez prendre des risques.

Citation

Il est mon oncle qui le ventre me comble (proverbe français).

Famille/foyer

Rien de bien important à signaler sur le plan familial. Les relations avec les personnes plus âgées de votre famille seront harmonieuses. Si vous êtes père (ou mère) de famille, soyez un peu plus attentif : l’un de vos enfants traverse peut-être une phase de doute et d’angoisse. Parlez avec lui : rien ne saurait lui faire plus de bien que votre confiance et votre soutien.

Vie sociale

Ne refusez pas l’invitation qu’on vous aura faite à une soirée : il y aura de fortes chances que vous y rencontrerez une personne qui prendra une grande importance dans votre vie, à un titre ou à un autre.

Nombre chance

962

Clin d’oeil

Ne cachez pas votre sensibilité sous une froideur apparente, vous risquez de passer pour ce que vous n’êtes pas.

SCORPION

Amour

Célibataire, la journée sera excellente, tant pour amorcer une liaison que pour conclure un mariage. Certains d’entre vous pourraient débuter une relation amoureuse sortant de l’ordinaire et vivre des rapports passionnels intenses.

Argent

Quelques inquiétudes si vous avez vidé votre compte en banque. Avec l’aide de Saturne, vous parviendrez à retrouver l’équilibre ; alors, ne laissez pas vos problèmes pécuniaires actuels vous plonger dans l’insomnie. Mais si vous continuez à dépenser sans compter, vous ne vous en sortirez sûrement pas !

Santé

Neptune bien aspecté vous rappellera cette fois que vous avez besoin d’entretenir votre dynamisme. Il vous recommandera de pratiquer régulièrement un sport comme le tennis, le golf, l’aviron, le basket, le volley, ou encore les arts martiaux. En alternant la relaxation et une de ces activités physiques, vous parviendrez à trouver un excellent équilibre, et vous pourrez enfin extérioriser profitablement tout le formidable potentiel énergétique qui est en vous.

Travail

Si vous prenez des décisions sous le coup de l’irritation, ou contre l’avis de vos associés ou de vos supérieurs, il faudra vous attendre à des conflits où vous ne serez pas le plus fort. Le mieux serait de rechercher le compromis et la concertation, même si vous êtes persuadé d’avoir raison. Pour protéger vos intérêts, ne faites rien qui puisse vous mettre dans votre tort, et n’éventez pas vos projets.

Citation

À celui qui s’enrichit, même les mules mettent au monde des poulains (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Nettement plus détendu et serein que dernièrement, sous l’égide de Mercure, vous vous efforcerez de trouver le meilleur équilibre possible entre votre activité professionnelle et votre vie familiale. Et vous y parviendrez ! Résultat : tout le monde sera content. Vous réaliserez l’accord parfait avec votre conjoint et vos enfants.

Vie sociale

Ne croyez pas que tout vous est permis parce que vous avez amassé une somme importante de connaissances ou que vous êtes doué de nombreux talents. Ne vous laissez pas aller à l’orgueil, à l’autosatisfaction, et ne minimisez pas les difficultés qui vous attendent.

Nombre chance

199

Clin d’oeil

Dans vos rapports avec les autres, oubliez vos grands principes et montrez de la souplesse.

SAGITTAIRE

Amour

Pour les natifs déjà engagés dans une union, la planète Mercure les poussera davantage à affirmer leur individualité qu’à bien communiquer avec leur conjoint ou partenaire. Cela ne sera pas nécessairement mauvais. À la fin de la journée, la Lune mettra du liant dans vos rapports de couple. Si vous êtes libre, Vénus vous sera contraire. Certains natifs célibataires se montreront donc chastes et heureux de l’être. D’autres, au contraire, accumuleront les aventures ; mais il faut bien avouer que le coeur n’y sera pas.

Argent

Attention aux initiatives imprudentes sur le plan matériel ! Vous manquerez de patience et de discernement dans ce domaine. Pour gérer le budget familial, tenez compte de l’avis de votre conjoint.

Santé

Beaucoup de dynamisme et d’enthousiasme à votre actif. Vous entraînerez vos proches à votre suite, et vous les associerez à la plupart de vos grands projets. Cependant, attention au surmenage. Ménagez vos nerfs.

Travail

Il se passera sans aucun doute des événements nettement positifs dans votre vie professionnelle. Vous obtiendrez tous les appuis, toutes les protections nécessaires. Vos démarches de caractère officiel seront couronnés de succès.

Citation

Trop de réponses égarent le jugement (proverbe arabe).

Famille/foyer

Si vous avez eu des heurts avec des parents, une réconciliation s’annonce possible grâce au bon influx de Mercure. Avec vos enfants, n’hésitez pas à faire preuve de fermeté. Si vous ne leur imposez pas une certaine discipline, quel que soit leur âge, ils n’en feront plus qu’à leur tête. Surveillez de plus près les adolescents.

Vie sociale

Cet aspect assez agressif et dangereux de Pluton porte généralement à entretenir des relations tendues et difficiles avec autrui. Fort heureusement, dans le même temps, la présence opportune de la Lune en bel aspect arrondira les angles et permettra de mieux maîtriser l’impatience et l’irritabilité.

Nombre chance

700

Clin d’oeil

Cultivez votre confiance en vous-même au lieu d’incriminer le destin.

CAPRICORNE

Amour

Vous éprouverez un sentiment bien inconfortable d’insécurité sentimentale. Si vous relations amoureuses ne vous satisfont pas pleinement, vous aurez envie de rompre pour aller voir ailleurs. Certains d’entre vous passeront à l’acte, sans autre forme de procès. Mais la plupart se sentiront encore retenus par leurs liens, sans pour autant chercher à remédier à la situation. Quelques-uns seulement auront la sagesse de prendre des mesures appropriées pour consolider et améliorer leurs relations amoureuses existantes.

Argent

Sur le plan des finances, vos évaluations passées s’avéreront inexactes. Revoyez chaque poste et faites-en une estimation plus sévère. Vous verrez qu’il est nécessaire de prendre des mesures draconiennes.

Santé

Mars en aspect harmonique sera assez positif puisqu’il vous assurera un dynamisme en hausse. Il présente cependant le risque de vous rendre plutôt nerveux et, du même coup, de vous exposer aux insomnies. Un peu de natation, une tisane apaisante au coucher devraient suffire à vous rendre un sommeil de bébé.

Travail

Vous n’aurez pas de souci à vous faire concernant l’évolution de votre carrière. Mercure vous offrira l’occasion de vous mettre en valeur. Il vous rendra éloquent. Vous saurez créer un climat de confiance autour de vous. Et vous aurez la chance nécessaire pour faire avancer rapidement vos dossiers. Bref, une journée où la réussite sera au rendez-vous sans qu’aucun effort particulier ne soit requis !

Citation

Si tu maries bien ta fille, tu gagnes un fils ; si tu la maries mal, tu perds ta fille (proverbe français).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches seront animées. Des disputes sont possibles ; mais ne vous inquiétez pas trop, car cela aidera à mettre les choses au point. Attention, cependant, à ne pas vous emporter trop violemment contre vos enfants : ils ne comprendraient pas.

Vie sociale

Sans que ce soit forcément fondé, l’amitié sera un domaine qui peut vous décevoir. Mais si vous avez l’impression que vos amis ne vous donnent pas ce que vous attendez, n’est-ce pas aussi parce que vous êtes trop exigeant ?

Nombre chance

783

Clin d’oeil

Allégez vos obligations et accordez-vous davantage de temps, rien que pour vous !

POISSONS

Amour

Mercure rendra les natifs en couple bien plus romantiques et imaginatifs que d’habitude. Ceux qui aiment accorder une grande place aux jeux de l’amour connaîtront les plaisirs les plus intenses. L’ambiance de votre vie conjugale sera très sensuelle. Célibataire, d’une manière générale, les affaires de coeur promettent d’être passionnantes, mais elles exigeront aussi beaucoup de discernement, afin de ne pas s’éprendre de quelqu’un qui n’en soit pas digne.

Argent

Vous aurez de grandes chances de faire des bénéfices cette fois grâce aux influx planétaires qui vous seront fort propices. Vous devrez votre succès à votre énergie redoutable et à votre bonne fortune. Vous ferez aussi des étincelles. Vous envisagerez peut-être même un voyage à l’autre bout de la terre pour aller chercher l’argent là où il se trouve. Tout cela semble très excitant !

Santé

Mars et Pluton réunis pour influencer votre secteur santé, c’est l’indice d’une grande énergie et d’une bonne résistance de base, mais aussi de quelques soucis sans gravité. Attention à des troubles hépatiques, de même qu’à des problèmes de peau, type rougeurs ou eczéma, dont le stress pourrait être la cause.

Travail

Neptune soutiendra les activités professionnelles, surtout en ce qui concerne leur facteur humain. Vous aurez donc du punch au travail et, en plus, vous aurez l’art de vous rendre indispensable. Vous saurez aussi cultiver les relations utiles. Mais quoi que vous fassiez, vous ne pourrez vous débarrasser de vos adversaires coriaces. Méfiez-vous aussi des jaloux, qui chercheront à vous nuire d’une façon ou d’une autre.

Citation

Le sommeil est le frère de la mort (proverbe persan).

Famille/foyer

Le bel aspect de Jupiter décuplera votre désir d’améliorer le bien-être des vôtres. Vous aurez la possibilité de réaliser d’excellents placements et de consolider les finances familiales.

Vie sociale

Vous afficherez un penchant très net pour les activités de détente et les loisirs qui ne fatiguent ni les méninges ni les muscles. Par exemple, quoi de plus agréable qu’une petite belote entre copains, en sirotant un cocktail exotique, avant de se lancer dans une partie de pétanque ponctuée de rires ? En fait, vous aurez avant tout envie d’être entouré d’amis avec qui discuter et raconter les derniers potins.

Nombre chance

285

Clin d’oeil

Veillez à galvaniser les énergies de ceux qui collaborent avec vous.