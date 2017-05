Éphéméride du jour ….., 12 mai 1984 // Décès de Maurice Alfredo Sixto, professeur de littérature, conteur et humoriste haïtien

12 mai 1984 Décès de Maurice Alfredo Sixto professeur de littérature, conteur et humoriste haïtien

Né d’une famille riche, il a fréquenté des écoles prestigieuses d’Haïti. Il a entamé une étude en droit. Il a travaillé en tant que journaliste pour le journal haïtien Le Matin, puis il a reçu un HHBM pour Radio (maintenant MBC) en tant que présentateur.

Maurice Sixto est le plus grand être connu pour ses nombreux storyteller. L’un des premiers pionniers plaidant pour l’utilisation du créole haïtien dans l’enseignement scolaire.

Il est considéré comme l’un des plus grands humoristes haïtiens avec Théodore Beaubrun dit Langichate. Ses principales œuvres sont Sintaniz, Gwo Moso, Zabèlbok où il peint la réalité haïtienne.

La Fondation Maurice Sixto qui perpétue son nom a été créée en 2004 pour la promotion de l’éducation et de la culture haïtienne.

Aujourd’hui, 12 Mai 2017

132ème jour de l’année, 19ème semaine de l’année

233jours avant la fin de l’année

JOURNEES INTERNATIONALES

Journée Mondiale de la fibromyalgie

La Fibromyalgie est reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé depuis 1992.

L’objectif de cette journée est de sensibiliser les gouvernements, les institutions et les media sur la situation des personnes qui souffrent de ces maladies orphelines (c’est à dire, sans traitement, ni prise en charge, et incurable dans l’état actuel des connaissances et des moyens). Cet événement est mené dans 29 pays.

Historique

Née le 12 mai 1820 en Grande-Bretagne, Florence Nightingale exerçait le métier d’infirmière lorsqu’elle a contracté une forme grave du Syndrome de Fatigue Chronique et de Fibromyalgie vers l’âge de 35 ans. Elle a passé quasiment les cinquante dernières années de sa vie clouée au lit. Malgré sa maladie, Florence Nightingale est à l’origine de la Fondation de la Croix Rouge Internationale, et elle a également fondé la première école d’infirmières. Elle représente un symbole fort de résistance et de lutte contre la maladie. C’est pourquoi cette date symbole du 12 mai.

Qu’est-ce que la fibromyalgie ?

Maladie chronique, caractérisée par une sensation de douleur générale diffuse ou de brûlure de la tête aux pieds, avec un sentiment de fatigue profonde, sans lésion. Une condition douloureuse pouvant devenir invalidante.

Cette maladie affecte 3% de la population.

Elle atteint surtout les femmes,

9 malades sur 10 sont des femmes

principalement entre 35 et 45 ans,

touchées en pleine période professionnelle.

On retrouve souvent

Un sommeil non reposant ; fatigue et raideur au lever ;

Des maux de tête » ordinaires » ou fortes migraines ;

Des troubles digestifs, diarrhées et/ou constipation, ballonnements et/ou nausées ;

Des troubles génito-urinaires ;

Des états dépressifs ou d’anxiété (plus souvent la conséquence que la cause de la fibromyalgie)

Ces symptômes sont aggravés par le stress, les émotions, par un manque ou excès d’activité physique ou par un travail trop contraignant ou des tâches répétitives.

Situation en France

Dans notre pays, de nombreuses personnes ne sont pas encore diagnostiquées à cause de la prise en compte insuffisante des douleurs et des épuisements durables inexpliqués. Cette situation laisse les personnes atteintes, et leurs familles dans la souffrance et le désarroi. En France la détection de cette maladie, est comprise dans une durée moyenne de 7 ans, afin que le malade soit diagnostiqué et pris en charge, de façon pluridisciplinaire en France. On estime entre 2 et 5% (voire parfois 8 %) la part de la population française touchée soit environ 2 millions de personnes concernées directement ou indirectement, dont 200 000 dans un état grave et/ou quasi-grabataire.

Aux Etats-Unis, elle représente près d’un cas sur dix d’invalidité.

Journée Internationale de l’infirmière

La Journée internationale de l’infirmière est célébrée dans le monde entier le 12 mai, jour anniversaire de la naissance de Florence Nightingale.

C’est une occasion pour réaffirmer son attachement à vouloir améliorer les conditions de travail des professionnels de l’art infirmier. En effet, la pénibilité de ce métier, notamment dans les hôpitaux, est intenable au point que nombre d’infirmiers et d’infirmières quittent la profession au bout de quelques années, créant par là même, une réelle pénurie auprès du patient, ce qui aggrave encore les conditions de travail.

Qui est Florence Nightingale ?

Florence Nightingale a posé les bases de la profession infirmière contemporaine. Ses contributions sont nombreuses : elle a été la première personne à définir que chaque patient a des besoins individuels, que le rôle de l’infirmière vise à satisfaire ces besoins et elle a pris en compte les dimensions santé-maladie des soins infirmiers. Elle a fait des soins infirmiers une occupation respectée en établissant une formation, en soulignant l’importance d’une éducation continue, et en distinguant les soins infirmiers de la médecine. Elle croyait qu’ « une bonne pratique infirmière ne grandit pas seule; elle est le résultat d’études, d’enseignement, d’entraînement, de pratique, qui se finalise dans une base solide qui peut se transférer dans tous les milieux, auprès de tous les patients.

Objectif

Durant la Journée internationale de l’infirmière, la FSSS-CSN (Fédération de la santé et des services sociaux de la Confédération des syndicats nationaux), qui représente près de 100 000 syndiqué(es) du réseau de la santé et des services sociaux, souhaite qu’une meilleure organisation du travail dans les soins infirmiers diminue les surcharges de travail et les burn-out dont sont victimes, entre autres, les infirmières. Ces femmes représentent plus du tiers de la main-d’œuvre du réseau de la santé et travaillent dans des conditions difficiles en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

UN FAIT A RETENIR

12 mai 1885 Invention de la linotype par Ottmar Mergenthaler

Machine de composition au plomb qui utilise un clavier alphanumérique à 90 caractères permettant de produire la forme imprimante d’une ligne de texte d’un seul tenant, d’où l’étymologie, de l’anglo-américain « line o’ type ». Cette combinaison de machine à écrire et de micro-fonderie permettait une composition accélérée et plus régulière des blocs d’imprimerie qu’avec la typographie traditionnelle, qui consistait à insérer un à un des caractères mobiles (lettres, signe de ponctuation ou espaces de calage) dans une galée. Cette machine révolutionna l’édition en permettant à de petits ateliers de saisir des textes importants dans des délais raccourcis, et rendit possible l’énorme développement autour de 1900 de la presse quotidienne en lui offrant une réactivité impossible auparavant. La Linotype, commercialisée par la société créée à cet effet, la Mergenthaler Linotype Company, régna sans partage dans l’imprimerie jusque dans les années 1960, époque à laquelle elle fut remplacée par la photocomposition tandis que le tirage offset supplantait l’impression typographique.

HAITI

12 Mai

1902 Abdication de Tirésias Simon Sam à la présidence

12 Mai

1946 Elections législatives

37 députés et 21 sénateurs en seront élus, et auront la charge de rédiger une nouvelle constitution et choisir un nouveau président. En ce jour le pays est alors dirigé par une junte militaire qui avait pris le pouvoir le 11 janvier et expulsé le président Elie Lescot.

La Pensée du Jour

«Même pour le simple envol d’un papillon, tout le ciel est nécessaire. »

Pierre Claudel

PRENOM DU JOUR

Saint-Achille mais aussi Epiphane, Germain…

Les dates précises de sa vie sont inconnues. Toutefois, la tombe d’Achille a été retrouvée dans l’île italienne de Pantelleria, ce qui a permis de le situer comme un martyr romain des premiers siècles. Les Achille sont hardis et courageux. Leur couleur : le rouge. Leur chiffre : le 5.

Aujourd’hui

Vendredi 12 Mai 2017 Pleine Lune

Vendredi 19 Mai 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Taureau, comprise entre le 20 avril et le 19 mai

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Tamara Suffren «allons danser»

Pour découvrir la musique de Tamara Suffren «allons danser»

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

La « Semaine de l’Europe » continue en Haïti ce jusqu’au 16 mai 2017.

Tamara Suffren a fait vibrer la scène la semaine dernière. Avec son énergie et cette expérience qu’elle a acquise au cours de ces dernières années, elle a suscité la chaleur nécessaire pour rallier le public à la cause.

Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

12 mai 1003 Décès du pape Sylvestre II, Philosophe et mathématicien, il est le plus grand esprit de son temps; il introduit les chiffres arabes en Occident.

Il œuvre à restaurer un empire universel sur les bases de l’Empire Carolingien. Dans ce but, Otton III – dont il fut le précepteur – le place sur le Saint-Siège. Il est un acteur scientifique et politique majeur du renouveau de l’Occident médiéval de l’an mil.

Sylvestre II se distingue par son érudition notamment dans le domaine scientifique. C’est ainsi qu’il imagine et construit toutes sortes d’objets à vocation culturelle comme des abaques (instruments mécaniques facilitant le calcul), un globe terrestre, un orgue et des horloges.

12 mai 1820 Naissance de Florence Nightingale, considérée comme une pionnière du métier d’infirmière

Elle se rebella contre les conventions de son temps et son destin de femme au foyer et choisit le métier d’infirmière, alors dévalorisé et réservé aux pauvres. En 1853, elle devint superintendante à l’Institute for the Care of Sick Gentlewomen.

Son succès le plus marquant fut sa participation à la guerre de Crimée. Un rapport sur les conditions de vie des soldats blessés incita Herbert à envoyer Nightingale là-bas. Le 21 octobre 1854, Florence Nightingale et un bataillon de 38 infirmières volontaires furent envoyées en Crimée. À Scutari (aujourd’hui Uskudar), Nightingale et ses consœurs réformèrent et nettoyèrent l’hôpital contre la réaction des docteurs et officiers et firent chuter le taux de mortalité de 40% à 2%.

Son retour en Angleterre fut triomphal le 7 août 1857. Elle consacra le reste de ses jours à promouvoir son métier. Elle fonda une école d’infirmières qui porte son nom. En 1883, la reine Victoria lui décerna la Royal Red Cross et en 1907, elle fut la première femme à recevoir le Merit Order. Elle est morte le 13 août 1910.

12 mai 1930 Première liaison postale transatlantique par Mermoz

Jean Mermoz réalise le premier vol entre la France et l’Amérique du Sud.

Avant sa mort en 1936, il va ainsi établir plusieurs lignes régulières.

12 mai 1935 Première rencontre des fondateurs des AA (Alcooliques Anonymes)

Le 12 mai 1935, Bill W. (William Griffith Wilson), principal fondateur du mouvement, rencontre le Docteur Bob (Robert Holbrook Smith). Le 10 juin 1935, Le Dr Bob prend son dernier verre d’alcool. C’est la date retenue officiellement pour marquer le début du mouvement Alcooliques Anonymes.

12 mai 1980 Maxie Anderson (américaine) complète le premier voyage en ballon transcontinental

Maxie Anderson partit de Fort Baker, Californie, le 8 mai pour atterrir à Sainte-Félicité au Québec.

Elle à accompli l’exploit en quatre jours, trois heures et 54 minutes.

La distance parcourue : 4 543 km ou 2 823 milles.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

