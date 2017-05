Haïti-Economie : Un atelier pour aider à mieux comprendre le processus budgétaire national

P-au-P, 12 mai 2017 [AlterPresse] — Un atelier de débat et de réflexions a été organisé, le jeudi 11 mai 2017, à Port-au-Prince, par le Group Croissance, en vue de permettre aux membres de la société civile, particulièrement à des étudiants de mieux cerner le processus budgétaire national, observe l’agence en ligne AlterPresse.

« Beaucoup de personnes pensent que le budget est l’apanage du parlement, du Ministère de l’économie et des finances (Mef) et de celui de la planification et de la coopération externe (Mpce). Nous ne pouvons pas laisser le parlement et le gouvernement, à eux seuls, décider pour nous », estime l’économiste Rock André, du Group Croissance.

En ce qui concerne le budget national, tous les citoyens, particulièrement les professeurs d’écoles et les policiers ont leurs propres revendications, souligne-t-il.

Il exhorte la population à la surveillance durant la rédaction du budget et à s’organiser en groupe pour se positionner sur ce document.

Il appelle les autorités étatiques à définir les priorités qui correspondent aux vrais problèmes de la population, avant de procéder aux allocations budgétaires.

Le président Jovenel Moïse, sans donner de détails, avait promis, pour l’année fiscale 2017-2018, un budget rectificatif qui prendra en compte les revendications des 144 communes du pays.

Ce budget, actuellement en préparation, devrait être fonctionnel à partir du 1er octobre 2017, après son vote au parlement.

L’atelier du 11 mai a permis de montrer les défis liés au financement du budget national et à la réalisation des objectifs du gouvernement, ainsi que l’enjeu pour Haïti d’avoir un budget adapté pour avancer……………....lire la suite sur alterpresse.org